دمشق-سانا
أطلقت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، بالتعاون مع شركة “90Soft” للبرمجيات التقنية، برنامجاً تدريبياً عملياً، بعنوان “Code Your Future”، مخصصاً للطلاب الراغبين بتطوير مهاراتهم البرمجية واكتساب خبرات عملية حقيقية تؤهلهم لدخول سوق العمل التقني.
وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام أمس السبت، أن البرنامج يتضمن تدريباً تطوعياً مكثفاً يمتد على مدى ثلاثة أسابيع، يختتم بمسابقة لاختيار فريق من الطلاب المتميزين للتوظيف المباشر ضمن “90Soft” .
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار سعي كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص التقني، بهدف سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتسارعة.
وتأسست شركة “90Soft” عام 2022، وهي متخصصة في البرمجيات، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، ولها حضور نشط في أسواق المنطقة، وتركز بشكل أساسي على بناء تطبيقات الهواتف الذكية، والمنصات الرقمية، وأنظمة الشركات، إضافة إلى خدمات التحول الرقمي والاستشارات التقنية.