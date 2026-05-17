كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق تطلق برنامجاً ‏تدريبياً بالتعاون مع 90‏Soft

‏دمشق-سانا

‏أطلقت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، ‏بالتعاون مع شركة “90‏Soft”‏ للبرمجيات التقنية، برنامجاً تدريبياً ‏عملياً، بعنوان ‎ “Code Your Future”‎، مخصصاً للطلاب الراغبين ‏بتطوير مهاراتهم البرمجية واكتساب خبرات عملية حقيقية تؤهلهم ‏لدخول سوق العمل التقني‎.‎

‏وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام أمس السبت، أن ‏البرنامج يتضمن تدريباً تطوعياً مكثفاً يمتد على مدى ثلاثة أسابيع، ‏يختتم بمسابقة لاختيار فريق من الطلاب المتميزين للتوظيف ‏المباشر ضمن “90‏Soft” ‎.

‏ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار سعي كلية الهندسة الميكانيكية ‏والكهربائية بجامعة دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع ‏الخاص التقني، بهدف سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ‏ومتطلبات سوق العمل المتسارعة‎.‎

‏وتأسست شركة “90‏Soft”‌‏ عام 2022، وهي متخصصة في ‏البرمجيات، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، ولها حضور نشط في ‏أسواق المنطقة، وتركز بشكل أساسي على بناء تطبيقات الهواتف ‏الذكية، والمنصات الرقمية، وأنظمة الشركات، إضافة إلى خدمات ‏التحول الرقمي والاستشارات التقنية‎.‎

