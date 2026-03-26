إلغاء فحص الإنتاج العلمي لأطروحات الدكتوراه لأغراض التعيين في الجامعات السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء فحص الإنتاج العلمي لأطروحات الدكتوراه الممنوحة من الجامعات الحكومية السورية، وذلك لأغراض التعيين بوظيفة مدرس في الجامعات الحكومية والخاصة مع استمرار العمل بباقي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس أن الإلغاء أقره مجلس التعليم العالي في إطار تبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل الأكاديمي، وتسهيل إجراءات التعادل، والاكتفاء بالمتطلبات الأساسية المعتمدة، بما يختصر الوقت والجهد على المتقدمين، دون الإخلال بالمعايير الأكاديمية.

وأكدت الوزارة حرصها على مراجعة الإجراءات وتبسيطها بما يدعم الكفاءات العلمية ويعزز الاستفادة منها في مختلف المؤسسات التعليمية.

يذكر أن فحص الإنتاج العلمي كان يشمل عادة مراجعة الأطروحة من حيث الشكل والمضمون، وتقييم الإنتاج العلمي المنشور المتعلق بالأطروحة، مثل المقالات البحثية أو المؤتمرات العلمية، إضافة إلى إصدار تقرير رسمي يُستخدم كشرط للتعيين الأكاديمي، مثل وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد.