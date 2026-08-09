ملتقى “رفاد” الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة “رفاد” التعليمية، اليوم الأحد، ملتقى “رفاد الأول للتعليم 2026″، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات، وأعضاء في مجلس الشعب، وبمشاركة ثلة من التربويين والمعلمين الذين خضعوا لدورات صقل مهارات نظمتها المؤسسة، وذلك في المكتبة الوطنية السورية بدمشق.

3X4A4858 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا

وأوضحت رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة “رفاد” رانيا خورشيد، في كلمة لها خلال الملتقى، أن “تطوير واقع التعليم في سوريا لا يقتصر على مبانٍ تحتاج إلى إعادة تأهيل، بل يتعداه إلى بناء منظومة أنهكتها سنوات الحرب وسياسات أضعفت الجودة، ما حمّل المعلم أعباءً كبيرة وأفقد الطالب الكثير من فرص التعلم”.

3X4A4977 1 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا

وفي كلمة له، أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري والراعي الرسمي للملتقى غسان هيتو، أن تطوير قطاع التعليم في سوريا مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود القائمين على العملية التعليمية والمجتمع، وصولاً إلى تنمية مهارات الطالب ليكون قادراً على التفكير الإبداعي والمحاكمة العقلية السليمة، لا متلقياً فقط للمعلومات.

انطلاقة جديدة للتعليم في سوريا

3X4A4975 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا

من جانبه أكد رئيس مجلس رابطة المعلمين السوريين في قطر أحمد الحزام، في تصريح لـ سانا، أن الواقع التعليمي في سوريا، عانى كثيراً في ظل السنوات العجاف التي مرت بها البلاد، لكن التطلع الآن في ظل فجر الحرية والتحرير، باتجاه ولادة جديدة وانطلاقة جديدة للتعليم، ترفع من قدرات المعلم وكفاءته وتنعكس إيجاباً على الطالب ومساره التعليمي.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية ونقاشات تناولت واقع التعليم في سوريا، وإطلاق برنامج “أُعلِّم لأجل سوريا” إضافة لعرض قصص نجاح حققتها المؤسسة ومسرحية وفقرات شعرية ذات محتوى يؤكد أهمية تطوير التعليم في سوريا.

ومؤسسة رِفاد هي مؤسسة تعليمية غير حكومية وغير ربحية بدأت في قطر وتأسست في سوريا بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أيار العام الماضي، وتهدف إلى تقديم برامج تدريبية للكوادر التعليمية، وبرامج تعليمية للطلاب وتنمية قدرات الموهوبين والمتفوقين، ورعاية ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرات تكرس القيم التربوية.

أما المنتدى السوري فهو منظمة أهلية غير ربحية تعمل لدعم المجتمعات السورية داخل سوريا وفي دول الاغتراب، وتتمثل رؤيتها في استعادة السوريين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز التنمية المستدامة، ومشاريع التمكين الاقتصادي، لبناء مجتمع متكافئ.

3X4A4766 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا
3X4A4803 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا
3X4A4826 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا
3X4A4840 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا
3X4A4914 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا
3X4A4954 ملتقى "رفاد" الأول للتعليم يبحث سبل تطوير التعليم وتمكين المعلمين في سوريا
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