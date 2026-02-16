وزير الطوارئ يعلن زيادة ميزانية مراكز دير الزور بـ 5 ملايين دولار

دير الزور-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح زيادة ميزانية مراكز الطوارئ في محافظة دير الزور بمقدار 5 ملايين دولار ضمن خطة الوزارة للعام 2027، الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات الاستجابة الطارئة في المحافظة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في دير الزور أنه سيتم تفعيل خمسة مراكز جديدة في ريف دير الزور المحرر حديثًا، تشمل الكسرة، البصيرة، هجين، المعامل، والصور، وتجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وكشف عن إنشاء مركز خاص لإزالة الألغام يضم 54 شخصاً يتم تدريبهم لمدة تتراوح بين 9 أشهر وسنة، مشيراً إلى أن المركز سيضم قسماً خاصاً للاستجابة الطارئة للألغام، مما يعزز قدرة الوزارة على مواجهة مخاطر الألغام في المنطقة.

وأضاف وزير الطوارئ إن المراكز الجديدة إلى جانب مركز إزالة الألغام، ستوفر أكثر من 350 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بالألغام المنتشرة في البادية السورية، أكد الوزير أن الوزارة ستنظم حملات توعوية في المنطقة، مع العمل على تفعيل مركز إزالة الألغام لتنظيف البادية بشكل كامل.

أما بخصوص إزالة الركام فأشار الصالح إلى وجود تحديات تعيق العمل، رغم استمرار عمليات الإزالة في القرى المحيطة، في حين تبقى إزالة الركام من مدينة دير الزور التحدي الأكبر الذي تعمل الوزارة على معالجته.

وبحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع محافظ دير الزور غسان أحمد، خلال اجتماع في مبنى المحافظة عدداً من الملفات المتعلقة بالواقع الإغاثي والخدمي في المحافظة.