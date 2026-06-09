وزير الإعلام يبحث مع محافظ حمص تعزيز التنسيق بين الجهات ‏الإعلامية والمؤسسات الرسمية

photo 2026 06 09 16 51 32 وزير الإعلام يبحث مع محافظ حمص تعزيز التنسيق بين الجهات ‏الإعلامية والمؤسسات الرسمية

حمص-سانا‌‌‎ ‎

بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع محافظ حمص مرهف النعسان، ‏اليوم الثلاثاء، واقع العمل الإعلامي في المحافظة، وذلك في ‏مستهل ‏جولته الميدانية إلى المحافظات‎.‎

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، سبل ‏تعزيز التنسيق بين الجهات الإعلامية والمؤسسات الرسمية، بما يسهم ‌‏في الارتقاء بالأداء الإعلامي، ويتناسب مع مكانة محافظة حمص ‏وأهميتها‎.‎

photo 2026 06 09 16 51 12 وزير الإعلام يبحث مع محافظ حمص تعزيز التنسيق بين الجهات ‏الإعلامية والمؤسسات الرسمية

كما تطرقا إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة تعزز التغطية ‏الإعلامية، وتواكب الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والخدمية ‏والثقافية ‏التي تشهدها المحافظة‎.‎

وتعمل وزارة الإعلام السورية على تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز ‏التكامل بين الجهات الإعلامية والمؤسسات الرسمية، وتنفيذ ‏برامج ‏وخطط تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتغطية الإعلامية، بما يسهم ‏في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الأنشطة والفعاليات ‏التنموية ‏والخدمية والثقافية في مختلف المحافظات‎.‎

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