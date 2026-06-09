وزير الإعلام يبحث مع محافظ حمص تعزيز التنسيق بين الجهات ‏الإعلامية والمؤسسات الرسمية

حمص-سانا
بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع محافظ حمص مرهف النعسان، اليوم الثلاثاء، واقع العمل الإعلامي في المحافظة، وذلك في مستهل جولته الميدانية إلى المحافظات.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الإعلامية والمؤسسات الرسمية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي، ويتناسب مع مكانة محافظة حمص وأهميتها.
كما تطرقا إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة تعزز التغطية الإعلامية، وتواكب الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والخدمية والثقافية التي تشهدها المحافظة.
وتعمل وزارة الإعلام السورية على تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإعلامية والمؤسسات الرسمية، وتنفيذ برامج وخطط تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتغطية الإعلامية، بما يسهم في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الأنشطة والفعاليات التنموية والخدمية والثقافية في مختلف المحافظات.