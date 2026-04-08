وزير الطوارئ يبدأ زيارة رسمية للسعودية لتعزيز التعاون المشترك

الرياض-سانا

بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، بدأ وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير الصالح عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين بما يسهم في حماية الأرواح، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الاستجابة الفاعلة.

وأعرب الوزير الصالح عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه وزير الداخلية السعودي من اهتمامٍ وتعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويؤكد الحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.

وحضر الاجتماع من الجانب السوري، القائم بأعمال السفارة السورية محسن المهباش، ومعاوني الوزير لشؤون الطوارئ منير مصطفى، ولشؤون الكوارث أحمد قزيز.

ومن الجانب السعودي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عبد الله بن فهد الفارس، ومدير عام الدفاع المدني اللواء حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تعزيز العلاقات بين سوريا والسعودية في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وتعزيز التعاون في مجالات الوقاية والحماية من المخاطر واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين.