وزير التعليم العالي السوري يبحث مع وفد ديني لبناني تعزيز وتطوير التعليم ‏الشرعي

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ‏اليوم الثلاثاء، مع وفد ديني لبناني برئاسة مفتي عكار السابق ‏الشيخ أسامة الرفاعي، عدداً من القضايا التعليمية والدينية، ‏أبرزها تعزيز التعليم الشرعي‎.‎

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أن التقارب مع الجانب اللبناني أصبح أكبر بعد التحرير، وأن ‏المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مشتركة لتطوير التعليم الشرعي، ‏وضمان انسجامه مع المعايير الأكاديمية الحديثة‎.‎

وبيّن الوزير الحلبي أنه تم وضع أسس ومعايير لتعادل ‏الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية، مشيراً إلى أن ‏الوزارة بصدد تأطير التعليم الشرعي وتوحيده، ليتبع أكاديمياً ‏للوزارة، وتأسيس جهة فيها متخصصة بالتعامل مع الجانب ‏الشرعي‎.‎

من جانبه، أشار الوفد اللبناني إلى أهمية دعم التعليم الشرعي ‏والطلاب السوريين الدارسين في لبنان، وتوفير بيئة تعليمية ‏مناسبة لهم، وضرورة وضع معايير دقيقة للمعاهد الشرعية ‏لضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز مادة اللغة الأجنبية والبرامج ‏مع لبنان، وتقوية المناهج لتخريج قادة أكفاء‎.‎

ولفت الوفد إلى إمكانية التنسيق التعليمي بين الجانبين السوري ‏واللبناني، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات ‏والوفود الأكاديمية والدينية‎.‎

شارك في اللقاء، معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم ‏الخاص محمد السويد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة نمير ‏عيسى، وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية الشرعية وخطباء ‏المساجد في لبنان‎.‎

وتشهد العلاقات العلمية والتعليمية بين سوريا ولبنان تنسيقاً ‏مستمراً يركز على تفعيل اتفاقيات التعاون، وتسهيل إجراءات ‏معادلة الشهادات للطلاب السوريين العائدين، واستمرار التبادل ‏الثقافي، ومعالجة شروط تصديق وثائق الخريجين من الجامعات ‏الخاصة اللبنانية‎.‎