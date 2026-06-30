وزير التعليم العالي السوري يبحث مع وفد ديني لبناني تعزيز وتطوير التعليم ‏الشرعي

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي اليوم الثلاثاء، مع وفد ديني لبناني برئاسة مفتي عكار السابق الشيخ أسامة الرفاعي، عدداً من القضايا التعليمية والدينية، أبرزها تعزيز التعليم الشرعي.
وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أن التقارب مع الجانب اللبناني أصبح أكبر بعد التحرير، وأن المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مشتركة لتطوير التعليم الشرعي، وضمان انسجامه مع المعايير الأكاديمية الحديثة.
وبيّن الوزير الحلبي أنه تم وضع أسس ومعايير لتعادل الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تأطير التعليم الشرعي وتوحيده، ليتبع أكاديمياً للوزارة، وتأسيس جهة فيها متخصصة بالتعامل مع الجانب الشرعي.
من جانبه، أشار الوفد اللبناني إلى أهمية دعم التعليم الشرعي والطلاب السوريين الدارسين في لبنان، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وضرورة وضع معايير دقيقة للمعاهد الشرعية لضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز مادة اللغة الأجنبية والبرامج مع لبنان، وتقوية المناهج لتخريج قادة أكفاء.
ولفت الوفد إلى إمكانية التنسيق التعليمي بين الجانبين السوري واللبناني، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات والوفود الأكاديمية والدينية.
شارك في اللقاء، معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة نمير عيسى، وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية الشرعية وخطباء المساجد في لبنان.
وتشهد العلاقات العلمية والتعليمية بين سوريا ولبنان تنسيقاً مستمراً يركز على تفعيل اتفاقيات التعاون، وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات للطلاب السوريين العائدين، واستمرار التبادل الثقافي، ومعالجة شروط تصديق وثائق الخريجين من الجامعات الخاصة اللبنانية.