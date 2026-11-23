دمشق-سانا

بدأت اليوم الإثنين، اختبارات تحدي “بيبرس” للتفكير الحاسوبي لعام 2026، المخصصة لطلاب الصفين التاسع والعاشر في جميع المحافظات، والتي تنظمها هيئة الريادة والابتكار يومي الـ 23 و الـ 24 من تشرين الثاني الجاري، ضمن تجربة تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل وحل ‏المشكلات لدى الطلاب.

وذكرت الهيئة عبر قناتها في التلغرام، أن الاختبارات تُجرى عبر الإنترنت، ويمكن ‏للطلاب المشاركة فيها من منازلهم، وتتضمن 12 مسألة فكرية صُممت بما يتناسب مع المستوى العمري للطلاب، وتبلغ مدتها 50 دقيقة.

وبيّنت الهيئة أن التسجيل والتقدم للاختبار مستمران حتى الساعة الثانية عشرة من ليل يوم غد الثلاثاء 24 تشرين الثاني الجاري، ويمكن التسجيل عبر الرابط.

وأشارت إلى أن تقديم الاختبار بعد إتمام التسجيل يتم من خلال الحساب الشخصي ‏للطالب عبر الرابط.

ويُعد تحدي “بيبرس” مبادرةً دوليةً في مجال تعليم المعلوماتية والتفكير الحاسوبي، ‏انطلقت فكرتها من ليتوانيا عام 2003، بمبادرة من البروفيسورة فالنتينا داغينيه من ‏جامعة فيلنيوس، ونُظمت نسخته الأولى عام 2004، قبل أن تتوسع المشاركة فيه ‏لتشمل أكثر من 60 دولة حول العالم.‏

وتعني كلمة بيبرس (‏Bebras‏) باللغة الليتوانية “القندس”، وهو الحيوان الذي اختير ‏رمزاً للتحدي، لما يتميز به من الذكاء والمثابرة والعمل الدؤوب والقدرة على إيجاد ‏الحلول، وهي صفات أراد مؤسسو المبادرة أن تعكس طبيعة المهارات التي يسعى ‏التحدي إلى تنميتها لدى الطلاب. ‏