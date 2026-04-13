هيئة الطاقة الذرية السورية تعلن افتتاح ماجستير الصيدلة الإشعاعية في جامعة إدلب

أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح برنامج الدراسات العليا “الماجستير الأكاديمي في الصيدلة الإشعاعية” بكلية الصيدلة في جامعة إدلب.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في مقرها بدمشق، وأن التسجيل سيكون متاحاً عبر بوابة مفاضلات الدراسات العليا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الطاقة الذرية أعلنتا في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، افتتاح برامج دراسات عليا (ماجستير أكاديمي، تأهيل وتخصص) في مجموعة من التخصصات النوعية ضمن جامعات دمشق وحلب وإدلب، وذلك في إطار التعاون العلمي والبحثي المشترك.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 جهةً حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

وتسعى الهيئة لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.