وزير التعليم العالي السوري: نتائج مفاضلة الماجستير لغير الاختصاصات الطبية بعد غدٍ الخميس

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، أن نتائج مفاضلة الدراسات العليا لمرحلة الماجستير لغير الاختصاصات الطبية ستصدر يوم الخميس المقبل، بعد أن تم الانتهاء من الأعمال التقنية والإجرائية، واستكمال جميع مراحل التدقيق والمراجعة وفق أعلى معايير الدقة والنزاهة.

وأشار الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتابع بشكل يومي ومباشر مراحل استكمال المفاضلة، إدراكاً منه لحجم الترقب الذي يعيشه الطلبة، وحرصاً على أن تصدر نتائجهم بما يليق بجهودهم وتطلعاتهم، مبيناً أنه سيتم تحديد ساعة صدور النتائج والإعلان عنها عبر صفحة الوزارة الرسمية، وذلك قبل صدورها، بما يضمن وضوح المعلومة ووصولها إلى الطلبة بشكل متزامن وموثوق.

وشدد الحلبي على أن الوزارة تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وتعمل عليه بمسؤولية كاملة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، إيماناً منها بأن كل جهد بذله الطلبة يستحق أن يُصان ويُقدَّر، معرباً عن أمله بأن تحمل نتائج المفاضلة ما يتمناه الطلبة، وأن تكون خطوة واثقة في مسيرتهم العلمية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الـ 21 من كانون الثاني الماضي عن مفاضلة الدراسات العليا (ماجستير) ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الكليات والمعاهد العليا عدا كليات (الطب البشري– طب الأسنان – الصيدلة)، وحددت آخر موعد لتعديل الرغبات في المفاضلة في 15-3-2026.