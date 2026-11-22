‏‏دمشق-سانا

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‏أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الأحد، فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج التصفيات النهائية للماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2026.

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‏وأوضحت الهيئة أن فترة تقديم الاعتراضات تستمر ليومين، اعتباراً من الأحد 22 تشرين الثاني الجاري، ولغاية الإثنين 23 من الشهر ذاته.

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ودعت الهيئة الراغبين بتقديم اعتراض، إلى إرسال بريد إلكتروني يتضمن اسم الطالب والفئة، وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، عبر الرابط: olympiadsyrian@gmail.com

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‏ويمثل الماراثون البرمجي للصغار واليافعين أحد المسارات التي تعتمدها هيئة الريادة والابتكار لاكتشاف المواهب البرمجية ورعايتها في مراحل عمرية مبكرة، من خلال توفير بيئة تعليمية وتنافسية تتيح للطلاب تنمية مهاراتهم في التفكير المنطقي والتحليل ومعالجة المسائل البرمجية.

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‏واختتمت هيئة الريادة والابتكار يوم أمس السبت، التصفيات النهائية للماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2026، وذلك في مركز التميز بمحافظة اللاذقية، مشيرةً إلى أن 139 طالباً وطالبة من مختلف ‏المحافظات السورية ممن اجتازوا الاختبارات التأهيلية شاركوا في التصفيات التي بدأت في الـ 19 ‏من الشهر الجاري، 69 منهم بفئة اليافعين، و26 بفئة الصغار ـ المستوى المتقدم، و44 بفئة ‏الصغار المستوى المبتدئ.‏

