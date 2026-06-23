وزير التربية يبحث مع السفير السوري في تركيا أوضاع الطلاب السوريين

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الثلاثاء، مع السفير السوري في تركيا فادي القاسم، أوضاع الطلاب السوريين المقيمين في تركيا.

وتناول الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بحضور معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، الإجراءات الكفيلة بتسهيل عودة الطلاب الراغبين باستكمال دراستهم في سوريا، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، بما يضمن استمرارية تحصيلهم العلمي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تبسيط إجراءات معادلة الشهادات والوثائق الدراسية وتسريع إنجازها، بما يسهّل اندماج الطلاب العائدين في المؤسسات التعليمية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب السوريين المقيمين خارج البلاد، ولا سيما في ظل تزايد الحاجة إلى إيجاد آليات مرنة لمعالجة أوضاعهم التعليمية والأكاديمية، بما يضمن الحفاظ على مسيرتهم الدراسية وتمكينهم من متابعة تعليمهم وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.