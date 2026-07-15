وزير التربية: قرار تجديد العقود الإدارية يعزز الاستقرار ‏الإداري ويحافظ على الكفاءات

دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، أن القرار رقم (1747) الصادر اليوم الأربعاء، الخاص بتنظيم آلية تجديد العقود الإدارية للعاملين المتعاقدين في الوظائف الإدارية بالوزارة، يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسات التربوية، والحفاظ على الكفاءات والخبرات التي أسهمت في دعم العملية التعليمية.
وأوضح الوزير تركو، في تصريح لــ سانا، أن القرار ينظم آلية تجديد العقود بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة، واستمرار الكفاءات التي أثبتت جدارتها في أداء مهامها، وذلك وفق احتياجات العمل الفعلية والضوابط القانونية النافذة.
وأشار تركو إلى أن الوزارة تعمل على إدارة مواردها البشرية بكفاءة، بما يحقق استمرارية العمل، ويرتقي بجودة الخدمات الإدارية المقدمة للمدارس ومديريات التربية، بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العملية التربوية.
وبين تركو أن القرار تضمن إجراءات واضحة ومحددة لتقديم طلبات التجديد، وربطها بالحاجة الفعلية لكل جهة، بما يرسخ مبادئ الشفافية وحسن إدارة الموارد البشرية، ويضمن توجيه الخبرات إلى المواقع التي تحتاج إليها، تحقيقاً للمصلحة العامة، ودعماً لاستقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم الأربعاء، القرار رقم 1747 القاضي بتجديد العقود المبرمة مع المتعاقدين بوظائف إدارية في الوزارة، بهدف الاستفادة من خبراتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية وضمان استمراريتهما، وذلك وفق الأحكام والشروط المحددة في القرار.