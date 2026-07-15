وزير التربية: قرار تجديد العقود الإدارية يعزز الاستقرار ‏الإداري ويحافظ على الكفاءات

دمشق-سانا‏

أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو،‏ أن القرار رقم (1747) الصادر اليوم الأربعاء، الخاص بتنظيم ‏آلية تجديد العقود الإدارية للعاملين المتعاقدين في الوظائف ‏الإدارية بالوزارة، يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الإداري ‏داخل المؤسسات التربوية، والحفاظ على الكفاءات والخبرات ‏التي أسهمت في دعم العملية التعليمية‎.‎

وأوضح الوزير تركو، في تصريح لــ سانا، أن القرار ينظم آلية ‏تجديد العقود بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ‏واستمرار الكفاءات التي أثبتت جدارتها في أداء مهامها، وذلك ‏وفق احتياجات العمل الفعلية والضوابط القانونية النافذة‎.‎

وأشار تركو إلى أن الوزارة تعمل على إدارة مواردها البشرية ‏بكفاءة، بما يحقق استمرارية العمل، ويرتقي بجودة الخدمات ‏الإدارية المقدمة للمدارس ومديريات التربية، بما ينعكس إيجاباً ‏على حسن سير العملية التربوية‎.‎

وبين تركو أن القرار تضمن إجراءات واضحة ومحددة لتقديم ‏طلبات التجديد، وربطها بالحاجة الفعلية لكل جهة، بما يرسخ ‏مبادئ الشفافية وحسن إدارة الموارد البشرية، ويضمن توجيه ‏الخبرات إلى المواقع التي تحتاج إليها، تحقيقاً للمصلحة العامة، ‏ودعماً لاستقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات‎.‎

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم الأربعاء، ‏القرار رقم 1747 القاضي بتجديد العقود المبرمة مع المتعاقدين ‏بوظائف إدارية في الوزارة، بهدف الاستفادة من خبراتهم، بما ‏يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية وضمان ‏استمراريتهما، وذلك وفق الأحكام والشروط المحددة في القرار‎.‎