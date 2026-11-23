نيويورك-سانا

سجلت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت ارتفاعاً ملحوظاً عند افتتاح تداولات اليوم الإثنين، مدفوعة بعودة الإقبال على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعد إعلان شركة إنفيديا إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بنحو 1092.6 نقطة، ما يعادل 2.27 بالمئة، ليصل إلى 49239.91 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 317 نقطة، بنسبة 4.59 بالمئة، مسجلاً 7227.41 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً قدره 1652 نقطة، ما يعادل 7.30 بالمئة، ليصل إلى 24269.746 نقطة.

وأعاد مجلس إدارة شركة “إنفيديا” الأمريكية، بالإجماع، في وقت سابق اليوم تعيين جنسن هوانغ رئيساً ومديراً تنفيذياً للشركة، في قرار وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحيح والسليم.