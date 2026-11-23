خريف القنيطرة.. حين تبوح الطبيعة بأسرارها
تأهيل المصاعد والمستودع المركزي للمصالح العقارية بحمص لتحسين الخدمات للأهالي
مرضى الكلى في الرقة يشتكون من تعطّل ونقص أجهزة الغسيل
تحسن ملحوظ في إنتاجية الزيتون بالقنيطرة ونسبة الزيت مبشرة
الجامع الأعلى الكبير في حماة.. معلم ديني وحضاري في قلب مدينة النواعير
انعقاد ملتقى التدقيق الداخلي الأول بمشاركة من المختصين بالشأن المالي والرقابي
انطلاق ملتقى التدقيق الداخلي الأول في سوريا بمشاركة خبراء ومختصين
قسم تصنيع المقاعد في المعهد التقاني الصناعي بدرعا يوظف خبرة طلابه بتصنيع المقاعد المدرسية
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