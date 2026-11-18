دمشق-سانا‏

تسعى وزارة التربية والتعليم، عبر ورشة العمل التدريبية المخصصة التي ‏أطلقتها اليوم الأربعاء، إلى إجراء مراجعة شاملة لأداء الدوائر الفرعية، ‏وتوحيد ‏التعامل مع اللائحة الداخلية المعتمدة ونواظم عمل المعاهد وآليات ‏التدريب وتوحيد الرؤى ‏والإجراءات المعتمدة في 120 معهداً و44 مركزاً ‏تدريبياً، ‏والارتقاء بآليات ‏العمل فيها.‌‏ ‏ ‏

ويشارك في الورشة التي تقيمها إدارة التأهيل والتدريب التربوي على مدار ‏خمسة أيام رؤساء دوائر التأهيل والتدريب التربوي ورؤساء شعب المعاهد ‏المتوسطة في المحافظات، وذلك بهدف تعزيز جودة التخطيط والتنظيم ‏والإشراف والمتابعة ‌‏والتقويم، ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي. ‏

وأوضح مدير إدارة التأهيل والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم فهد ‏قاسم تعلب في تصريح لـ سانا، أن الورشة ركزت في يومها الأول على ‏الاختبارات الفنية واختبارات القبول ونواظم المفاضلات في المعاهد التقانية، ‏فيما تشمل محاورها اللاحقة دراسة اللوائح الداخلية والقرارات والتعاميم ‏الناظمة للعمل، والجوانب المالية، والسجلات الإدارية وسجلات شؤون ‏الطلاب والامتحانات، والجداول الامتحانية الموحدة، وآليات تنفيذ برامج ‏التأهيل والتدريب التربوي والمهني والتقني، والسجلات المعتمدة في المراكز ‏التدريبية.‏

وأشار إلى أن الورشة تناقش في محاورها تحديد المسؤوليات وعدم الاكتفاء ‏بالتشخيص، ومتابعة ملفات البرامج التدريبية، والمعاهد والمراكز التدريبية، ‏والمحاضرات، وتقييم أداء الدوائر في المحافظات تقييماً شاملاً، إضافة إلى ‏ملف المعاهد التقانية الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي، وتطوير آليات ‏العمل والتنسيق، والوقوف على الملاحظات والهفوات لتحديد مواطن الخلل ‏والتمييز بين الأخطاء الإجرائية والصعوبات المرتبطة بنقص الإمكانات أو ‏غموض التعليمات أو ضعف المتابعة.‏

وأوضح أن الورشة تعمل على أن تتضمن مخرجاتها إعداد تقرير موحد عن ‏واقع عمل كل دائرة فرعية، وحصر الملاحظات المتعلقة بالبرامج والمعاهد ‏والمراكز، واقتراح تعديلات على اللائحة الداخلية المعتمدة، ووضع خطة ‏تصحيحية تتضمن التوصيات والمسؤوليات والمدد الزمنية للتنفيذ، وذلك في ‏إطار جهود الوزارة لتطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات ‏التعليمية والتدريبية.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم نظّمت في الـ9 من شباط الماضي ورشة عمل ‏بعنوان “تعزيز التنسيق لتحسين جودة التدريب التربوي”، بهدف تحسين ‏جودة التعليم في سوريا، عبر تطوير قدرات العاملين في القطاع التربوي.‏