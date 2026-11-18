مانيلا-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون العمل الإنساني وعمليات الإمداد “تيد شيبان” سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة حماية الطفولة والاستجابة للاحتياجات الملحة في سوريا.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء الذي جرى على هامش المشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا ناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي وتداعيات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة ظاهرة تسول الأطفال عبر حملات شاملة وتحديث القوانين.
وأكد الجانبان ضرورة إعادة تأهيل مراكز الرعاية والمخيمات، وتوسيع برامج الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم مشاريع الدمج المجتمعي لتعزيز السلم الأهلي، ما يضمن توجيه الدعم نحو مشاريع مستدامة تصون كرامة الأطفال.
وتشارك سوريا في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب.
ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت أعماله، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، إلى تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال.