مانيلا-سانا‏

‏بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون العمل الإنساني وعمليات الإمداد “تيد شيبان” ‏سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة حماية الطفولة والاستجابة للاحتياجات ‏الملحة في سوريا.‏

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن ‏اللقاء الذي جرى على هامش المشاركة في المؤتمر ‌‏الوزاري العالمي الثاني لإنهاء ‏العنف ضد الأطفال المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا ناقش حماية الأطفال من ‏مخاطر الفضاء الرقمي وتداعيات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة ظاهرة ‏تسول الأطفال عبر حملات شاملة وتحديث القوانين.‏‏ ‏

وأكد الجانبان ضرورة إعادة تأهيل مراكز الرعاية والمخيمات، وتوسيع برامج الدعم ‏النقدي للأسر الأكثر احتياجاً، ودعم مشاريع الدمج المجتمعي لتعزيز السلم الأهلي، ما ‏يضمن توجيه الدعم نحو مشاريع مستدامة تصون كرامة الأطفال.‏

وتشارك سوريا في المؤتمر ‌‏الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد ‏رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ‌‏وعضوية ممثلين عن ‏وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام ‏خطاب.‏

ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت أعماله، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، ‌‏إلى ‏تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة ‌‏لحماية ‏الأطفال.‏