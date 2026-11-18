دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والعطلة الانتصافية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في تعميم موجه إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن امتحان الفصل الدراسي الأول، يبدأ يوم الأحد 3-1-2027 وينتهي يوم الثلاثاء 12-1-2027.

وأضافت الوزارة في تعميمها أن العطلة الانتصافية للعام الدراسي 2026-2027 تبدأ يوم الأربعاء 13-1-2027 وتنتهي يوم الخميس 21-1-2027.

وكان الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026–2027 بدأ في الـ 6 من أيلول الماضي في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها.