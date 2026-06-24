جامعة إدلب تقيم يوماً علمياً حول علاقة الإعجاز القرآني ‏بالاكتشافات الكونية والمعارف الفلكية

إدلب-سانا‏

نظمت كلية العلوم في جامعة إدلب بالتعاون مع الجمعية الفلكية ‏السورية اليوم الأربعاء في مدرج الكلية، يوماً علمياً فلكياً بعنوان ‌‏”آيات فلكية في القرآن الكريم”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين ‏والباحثين والطلاب المهتمين بعلم الفلك‎.‎

وتضمن اليوم العلمي سلسلة محاضرات تناولت أوجه الإعجاز ‏الكوني في القرآن الكريم، وربطت الآيات القرآنية التي تحدثت ‏عن السماء والنجوم والمسافات الكونية بالمعارف والاكتشافات ‏الفلكية الحديثة، حيث قدم المشاركون خلاله عرضاً علمياً مفصلاً ‏حول خصائص النجوم والمسافات الشاسعة في الكون‎.‎

وشهد اليوم العلمي، فقرة رصد عملي للبقع الشمسية عبر ‏تلسكوبات متخصصة، أعقبه رصد ليلي للكويكبات السماوية ‏وخارطة السماء، في تجربة ميدانية هدفت إلى تقريب علم الفلك ‏من الطلاب ونشر الثقافة العلمية بينهم وبين المهتمين‎.‎

وأوضح عميد كلية العلوم في الجامعة الدكتور محمد الحلبي في ‏تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم اليوم العلمي يأتي في إطار ‏حرص الجامعة على دمج العلوم الحديثة مع الموروث الثقافي ‏والديني، وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب من خلال ربط ‏النصوص القرآنية بالحقائق العلمية، بهدف تطوير وصقل ‏خبرات الباحثين والأكاديميين في الجامعة، مؤكداً العزم على ‏تنظيم مزيد من الفعاليات المماثلة في الأيام المقبلة‎.‎

بدوره أشار رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد ‏العصيري في تصريح مماثل، إلى أن اليوم العلمي تناول ‏فضاءات مختلفة لرصد السماء وإلقاء المحاضرات العلمية ‏لتعريف الطلاب بأهمية علوم الفضاء والفلك، لزيادة الوعي ‏بتدبر خلق السماوات والأرض، لافتاً إلى أن هذه الفعالية كانت ‏مهمة واستثنائية، وأن الجمعية تسعى من خلال هذه الشراكة إلى ‏تبسيط علوم الفلك وتشجيع الشباب السوري على البحث ‏والاستكشاف بالتجهيزات والتلسكوبات المتطورة، وأن القرآن ‏الكريم زاخر بالإشارات الكونية التي تفتح آفاقاً واسعة أمام ‏الباحثين‎.‎

من جانبه لفت عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب ‏الدكتور مصعب الشبيب، إلى أهمية هذه الفعالية في تأسيس ‏تعاون علمي حقيقي، ووضع أسس ثابتة لأبحاث علمية في مجال ‏الدراسات العليا تركز على الآيات الفلكية، وعلوم الفلك التي تعد ‏أساس بناء الحضارة الإنسانية وربطها بالقرآن الكريم، منوهاً ‏بأهمية دمج التكنولوجيا بعلم الفلك لتأسيس الأرضية المناسبة ‏لمزيد من الأبحاث في هذا الموضوع‎.‎

وبين الشبيب أن استخدام التلسكوبات الرقمية والبرمجيات ‏الحديثة في الرصد يمنح الطلاب تجربة تعليمية تفاعلية تواكب ‏التطور العالمي‎.‎

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات علمية تنظمها جامعة ‏إدلب بالتعاون مع مؤسسات بحثية متخصصة، بهدف إحياء ‏الاهتمام بالعلوم الأساسية في المنطقة وتعويض النقص الحاصل ‏بسبب سنوات الحرب، فيما تعمل الجمعية الفلكية السورية منذ ‏تأسيسها على نشر الثقافة الفلكية وتنظيم عمليات الرصد العامة، ‏وخاصة بين فئة الشباب والطلاب‎.‎