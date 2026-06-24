جامعة إدلب تقيم يوماً علمياً حول علاقة الإعجاز القرآني ‏بالاكتشافات الكونية والمعارف الفلكية

إدلب-سانا
نظمت كلية العلوم في جامعة إدلب بالتعاون مع الجمعية الفلكية السورية اليوم الأربعاء في مدرج الكلية، يوماً علمياً فلكياً بعنوان ”آيات فلكية في القرآن الكريم”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والطلاب المهتمين بعلم الفلك.
وتضمن اليوم العلمي سلسلة محاضرات تناولت أوجه الإعجاز الكوني في القرآن الكريم، وربطت الآيات القرآنية التي تحدثت عن السماء والنجوم والمسافات الكونية بالمعارف والاكتشافات الفلكية الحديثة، حيث قدم المشاركون خلاله عرضاً علمياً مفصلاً حول خصائص النجوم والمسافات الشاسعة في الكون.
وشهد اليوم العلمي، فقرة رصد عملي للبقع الشمسية عبر تلسكوبات متخصصة، أعقبه رصد ليلي للكويكبات السماوية وخارطة السماء، في تجربة ميدانية هدفت إلى تقريب علم الفلك من الطلاب ونشر الثقافة العلمية بينهم وبين المهتمين.
وأوضح عميد كلية العلوم في الجامعة الدكتور محمد الحلبي في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم اليوم العلمي يأتي في إطار حرص الجامعة على دمج العلوم الحديثة مع الموروث الثقافي والديني، وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب من خلال ربط النصوص القرآنية بالحقائق العلمية، بهدف تطوير وصقل خبرات الباحثين والأكاديميين في الجامعة، مؤكداً العزم على تنظيم مزيد من الفعاليات المماثلة في الأيام المقبلة.
بدوره أشار رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري في تصريح مماثل، إلى أن اليوم العلمي تناول فضاءات مختلفة لرصد السماء وإلقاء المحاضرات العلمية لتعريف الطلاب بأهمية علوم الفضاء والفلك، لزيادة الوعي بتدبر خلق السماوات والأرض، لافتاً إلى أن هذه الفعالية كانت مهمة واستثنائية، وأن الجمعية تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تبسيط علوم الفلك وتشجيع الشباب السوري على البحث والاستكشاف بالتجهيزات والتلسكوبات المتطورة، وأن القرآن الكريم زاخر بالإشارات الكونية التي تفتح آفاقاً واسعة أمام الباحثين.
من جانبه لفت عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب الدكتور مصعب الشبيب، إلى أهمية هذه الفعالية في تأسيس تعاون علمي حقيقي، ووضع أسس ثابتة لأبحاث علمية في مجال الدراسات العليا تركز على الآيات الفلكية، وعلوم الفلك التي تعد أساس بناء الحضارة الإنسانية وربطها بالقرآن الكريم، منوهاً بأهمية دمج التكنولوجيا بعلم الفلك لتأسيس الأرضية المناسبة لمزيد من الأبحاث في هذا الموضوع.
وبين الشبيب أن استخدام التلسكوبات الرقمية والبرمجيات الحديثة في الرصد يمنح الطلاب تجربة تعليمية تفاعلية تواكب التطور العالمي.
ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات علمية تنظمها جامعة إدلب بالتعاون مع مؤسسات بحثية متخصصة، بهدف إحياء الاهتمام بالعلوم الأساسية في المنطقة وتعويض النقص الحاصل بسبب سنوات الحرب، فيما تعمل الجمعية الفلكية السورية منذ تأسيسها على نشر الثقافة الفلكية وتنظيم عمليات الرصد العامة، وخاصة بين فئة الشباب والطلاب.