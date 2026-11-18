عمّان-سانا

رحّبت وزارة الخارجية الأردنية، بالقرارات البريطانية والأسترالية المتعلقة بفرض عقوبات على كيانات إسرائيلية، على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن القرارين يشكلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ويسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين.



وجدّد المجالي موقف المملكة الثابت في العمل مع الشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وكانت الحكومة البريطانية أعلنت فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري المرتبط بالاستيطان، إضافة إلى حركة “تساف 9” المتهمة بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية، بينها شركة بناء، على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.