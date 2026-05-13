لجنة البُنى التنظيمية تُقرّ الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دمشق-سانا

أقرّت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الأربعاء، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متضمّناً اعتماد المهام والاختصاصات التفصيلية للوحدات الإدارية التابعة لها.

ويأتي هذا الإقرار في سياق استكمال تطوير البُنى التنظيمية للوزارة، بما يعزّز وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويضبط العلاقات التنظيمية بين الوحدات الإدارية، ويحدّ من التداخل في الصلاحيات، وبما ينعكس على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما يشكّل اعتماد المهام والاختصاصات خطوة أساسية في ربط الهيكل التنظيمي بوظائفه الفعلية، بما يدعم مواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الحقيقية، ويُسهم في دفع مسار التحول المؤسسي الشامل.

