دمشق-سانا‏

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع سفير المملكة العربية السعودية ‏في دمشق، غازي بن رافع العنزي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات التربوية ‏وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء تناول إمكانية إعداد مذكرة تفاهم ‏للتعاون في المجالات التعليمية، تتضمن تبادل الخبرات، والتجارب التربوية، والاستفادة ‏من التجارب الناجحة في البلدين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتطويرها، إلى ‏جانب بحث افتتاح مدرسة سورية في مدينة جدة تتيح لأبناء الجالية السورية متابعة ‏تعليمهم وفق المناهج المعتمدة في الجمهورية العربية السورية.‏

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية، وفتح آفاق ‏جديدة للشراكة بما يخدم تطوير التعليم ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.‏

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، بحث مع وزير التعليم في المملكة ‏العربية ‏السعودية يوسف بن عبد الله البنيان، في 12 تشرين الثاني، سبل تعزيز ‏التعاون التربوي والتعليمي بين ‏البلدين، وذلك على هامش الدورة العادية الـ28 للمؤتمر ‏العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة ‏والعلوم (الألكسو)، المنعقدة في سلطنة عُمان.‏