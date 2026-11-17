دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع سفير المملكة العربية السعودية في دمشق، غازي بن رافع العنزي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات التربوية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء تناول إمكانية إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التعليمية، تتضمن تبادل الخبرات، والتجارب التربوية، والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتطويرها، إلى جانب بحث افتتاح مدرسة سورية في مدينة جدة تتيح لأبناء الجالية السورية متابعة تعليمهم وفق المناهج المعتمدة في الجمهورية العربية السورية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم تطوير التعليم ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، بحث مع وزير التعليم في المملكة العربية السعودية يوسف بن عبد الله البنيان، في 12 تشرين الثاني، سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين، وذلك على هامش الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المنعقدة في سلطنة عُمان.