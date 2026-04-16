مصر والسعودية وعُمان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

عواصم-سانا

تتوالى ردود الأفعال العربية والدولية المرحبة باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يبدأ السريان منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

فقد رحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد على ثوابت الموقف المصري الداعمة لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، معرباً عن التقدير لإعلان الولايات المتحدة عن التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق التهدئة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في “لبنان الشقيق”، وثمنت الدور الإيجابي الذي قامت به الدولة اللبنانية في سبيل ذلك.

كذلك أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن ترحيب السلطنة بإعلان وقفٍ لإطلاق النار، وعبرت عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بمضامينه، والعمل على تجنّب أي تجاوزات لتقويضه.

وكان الرئيس الأميركي أعلن، في وقت سابق الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان مدة 10 أيام، على أن يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.