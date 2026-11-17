دمشق-سانا
أعلنت الجامعة الافتراضية السورية بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2026 (S26)، للطلاب القدامى والمستنفدين والمنقطعين، في برامج الإجازة في الحقوق والإعلام، ودبلوم التأهيل التربوي، وبرامج الماجستير، وذلك لغاية يوم الأحد الـ 22 من تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت الجامعة عبر قناتها على تلغرام، أن التسجيل يتم إلكترونياً وبشكل ذاتي، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ التابعة لها.
وبيّنت أن عملية تسديد الرسوم للطلاب داخل سوريا، والمقيمين خارجها تستمر لغاية يوم الإثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري عبر تطبيق ”شام كاش”، أو نقداً لدى المؤسسة العامة للبريد في كل المحافظات، والمصرف التجاري السوري، لافتةً إلى إتاحة الدفع المباشر باليورو والدولار للطلاب المقيمين خارج سوريا، أو غير السوريين، عبر المصرف التجاري، أو عن طريق شركة “الفؤاد” للمقيمين خارج البلاد.
ودعت الجامعة الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الاطلاع على كل التفاصيل، والتعليمات الخاصة بعملية التسجيل والدفع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
يذكر ان الجامعة الافتراضية السورية، جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، وتضم عدة اختصاصات، الهندسة المعلوماتية والإعلام، وتقانة المعلومات، والاتصالات، والحقوق والاقتصاد، والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية، والعربية للعلم والتقانة، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني، وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.