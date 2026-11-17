دمشق-سانا‏

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية بدء التسجيل الإلكتروني ‏الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2026 (‏S26‌‏)، ‏للطلاب القدامى والمستنفدين والمنقطعين، في برامج الإجازة ‏في الحقوق والإعلام، ودبلوم التأهيل التربوي، وبرامج ‏الماجستير، وذلك لغاية يوم الأحد الـ 22 من تشرين الثاني الجاري.‏

وأوضحت الجامعة عبر قناتها على تلغرام، أن التسجيل يتم ‏إلكترونياً وبشكل ذاتي، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجامعة ‏أو مراكز النفاذ التابعة لها.‏

وبيّنت أن عملية تسديد الرسوم للطلاب داخل سوريا، ‏والمقيمين خارجها تستمر لغاية يوم الإثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري عبر تطبيق ‌‏”شام كاش”، أو نقداً لدى المؤسسة العامة للبريد في كل ‏المحافظات، والمصرف التجاري السوري، لافتةً إلى إتاحة ‏الدفع المباشر باليورو والدولار للطلاب المقيمين خارج ‏سوريا، أو غير السوريين، عبر المصرف التجاري، أو عن ‏طريق شركة “الفؤاد” للمقيمين خارج البلاد.‏

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الاطلاع على ‏كل التفاصيل، والتعليمات الخاصة بعملية التسجيل والدفع ‏عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.‏

يذكر ان الجامعة الافتراضية السورية، جامعة حكومية معتمدة ‏أُسّست عام 2002، ‏وتضم ‏عدة اختصاصات، الهندسة ‏المعلوماتية والإعلام، وتقانة المعلومات، ‌‏والاتصالات، ‏والحقوق والاقتصاد، والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية ‌‏الاحتياجات الوطنية، والعربية للعلم والتقانة، وتأهيل الموارد ‏البشرية، وتطوير ‏تقانات التعلم الإلكتروني، وترسيخه ‏واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.‏