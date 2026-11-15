الريادة والابتكار تحدد مواعيد اختبارات المسابقة المدرسية للبرمجة

دمشق-سانا



أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الأحد، موعد الاختبارات التمهيدية والمرحلة الأولى من المسابقة المدرسية للبرمجة (SCP) للعام 2026.



وأوضحت الهيئة في قناتها على تلغرام، أن الاختبار التمهيدي سيُجرى يوم غد الإثنين عند الساعة الثالثة بعد الظهر (عن بُعد)، بما يتيح لكل فريق اختيار المكان المناسب للمشاركة، على أن يُجرى اختبار المرحلة الأولى يوم الثلاثاء القادم 17 تشرين الثاني، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في مراكز المحافظات السورية.



وتهدف المسابقة المدرسية للبرمجة (SCP) إلى توسيع قاعدة الاهتمام بالمعلوماتية بين طلبة المدارس السورية، وتنمية مهاراتهم البرمجية وتعزيز قدراتهم على التفكير المنطقي والعمل الجماعي، وصولاً إلى انتقاء الفريق الذي سيمثل سوريا في أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية (IIOT) للعام الدراسي 2026–2027.



وتتيح المسابقة لطلبة المرحلة الثانوية فرصة المشاركة في المنافسات البرمجية، بينما يمكن لطلبة المرحلة الإعدادية المشاركة والتتويج على المستوى الوطني، ويتألف كل فريق من أربعة متسابقين من المحافظة نفسها، وتُجرى المنافسات عبر مراحل متتالية لاختيار الفرق الأكثر تميزاً في المجال البرمجي.



وكانت هيئة الريادة والابتكار أعلنت في الـ 15 من شهر تشرين الأول الماضي، فتح باب التسجيل في المسابقة المدرسية للبرمجة (SCP).