الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة

IMG 1140 الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة

إدلب -سانا

تتواصل في الملعب البلدي بمدينة إدلب الاستعدادات النهائية لانطلاق حملة “الوفاء لإدلب” المقررة مساء غدٍ عند الساعة السابعة، وسط حضور واسع لمديري المناطق والفرق التطوعية والشبابية التي تعمل على تجهيز الساحة وتنظيم الفعاليات.

IMG 1137 الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة

وفي تصريح لـ سانا أوضح الأستاذ عبد الله سويد من إدارة الحملة أن الحملة تهدف إلى إعادة الأهالي من المخيمات إلى مدينتهم من خلال تأهيل المدارس والبنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى تجاوب كبير من أبناء إدلب المقيمين خارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعزز التوقعات بحضور جماهيري واسع.

IMG 1138 الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة

من جهته، أفاد محمد الشيخ من لجنة العلاقات العامة في الحملة بأن التحضيرات تجري بشكل منظم، وتم توجيه الدعوات لعدد من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية، متوقعاً أن تتجاوز قيمة التبرعات 100 مليون دولار، ما يعكس حجم التفاعل مع أهداف الحملة.

وتجسد هذه المبادرة روح التضامن والتكافل بين أبناء المحافظة، وتفتح المجال أمام خطوات عملية لتسريع عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق إدلب، عبر مشاريع تنموية وخدمية تلامس احتياجات السكان.

IMG 1141 الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة
IMG 1142 الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة
IMG 1143 الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة
