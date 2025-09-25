الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة

إدلب -سانا

تتواصل في الملعب البلدي بمدينة إدلب الاستعدادات النهائية لانطلاق حملة “الوفاء لإدلب” المقررة مساء غدٍ عند الساعة السابعة، وسط حضور واسع لمديري المناطق والفرق التطوعية والشبابية التي تعمل على تجهيز الساحة وتنظيم الفعاليات.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الأستاذ عبد الله سويد من إدارة الحملة أن الحملة تهدف إلى إعادة الأهالي من المخيمات إلى مدينتهم من خلال تأهيل المدارس والبنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى تجاوب كبير من أبناء إدلب المقيمين خارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعزز التوقعات بحضور جماهيري واسع.

من جهته، أفاد محمد الشيخ من لجنة العلاقات العامة في الحملة بأن التحضيرات تجري بشكل منظم، وتم توجيه الدعوات لعدد من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية، متوقعاً أن تتجاوز قيمة التبرعات 100 مليون دولار، ما يعكس حجم التفاعل مع أهداف الحملة.

وتجسد هذه المبادرة روح التضامن والتكافل بين أبناء المحافظة، وتفتح المجال أمام خطوات عملية لتسريع عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق إدلب، عبر مشاريع تنموية وخدمية تلامس احتياجات السكان.