حملة استجابة طبية طارئة في منطقة عين العرب بريف حلب لدعم الأهالي وتقديم الخدمات الأساسية

حلب-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في ناحيتي الشيوخ الفوقاني والشيوخ التحتاني التابعتين لمنطقة عين العرب بريف حلب الشرقي، حملة استجابة طارئة، لتقييم الواقع الصحي واللقاحي ورصد الاحتياجات الطبية، نفذها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة شملت ناحيتي الشيوخ الفوقاني والشيوخ التحتاني، تمهيداً لإعادة تفعيل وتشغيل المركزين الصحيين في الناحيتين.

وأشار جمعة إلى أن المراكز الصحية تحتاج إلى أعمال ترميم وتجهيز وتأمين المستلزمات الأساسية، بما يسهم في استئناف تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالشكل الأمثل، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الداعمة لتحقيق ذلك.

من جانبه بيّن مسؤول منطقة عين العرب إبراهيم مسلم في تصريح مماثل، أن الحملة تضمنت خدمات طبية وتوعوية وترفيهية، إضافة إلى توزيع سلال غذائية وصحية على المستفيدين، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل بداية إيجابية لسلسلة من المبادرات الهادفة إلى دعم الأهالي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بدورها أوضحت ممثلة جمعية الإحسان سنا أبو دان، أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مديرية صحة حلب وإدارة منطقة عين العرب.

ولفتت إلى أن الخدمات المقدمة شملت لقاحات الأطفال والرعاية الصحية الأولية، وعيادات تخصصية للأطفال والنسائية والداخلية، إضافة إلى توزيع أدوية مجانية، وتنفيذ حملات توعية صحية حول النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض ومخلفات الحرب.

وتضمنت الحملة توزيع حصص غذائية ومستلزمات نظافة شخصية وحقائب مدرسية للأطفال، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتشجيع عودتهم إلى مناطقهم.