دمشق-سانا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان افتتاح دورات تدريب مهني مجانية، مع منح المتدربين بدلاً نقدياً، في مراكز التدريب المهني التابعة لها في عدد من المحافظات، ضمن العام التدريبي 2026 – 2027.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الدورات تشمل اختصاصات مهنية متنوعة، من بينها أعمال البناء والتشييد، والدهان والديكور، والتمديدات الكهربائية والصحية، والتكييف، والنجارة، والحدادة واللحام، وغيرها من المهن، مبينة أن مدة كل دورة أربعة أشهر، على أن تبدأ المرحلة الأولى مطلع كانون الأول المقبل.
وتأتي هذه الدورات في إطار خطط الوزارة لتأهيل الكوادر الفنية والحرفية الشابة، ورفد سوق العمل بعمالة وطنية مدربة، بما يلبي احتياجات قطاع التشييد والبناء ويدعم متطلبات إعادة الإعمار.