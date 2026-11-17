دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان افتتاح دورات تدريب مهني مجانية، مع منح ‏المتدربين بدلاً نقدياً، في مراكز التدريب المهني التابعة لها في عدد من المحافظات، ‏ضمن العام التدريبي 2026 – 2027.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الدورات تشمل ‏اختصاصات مهنية متنوعة، من بينها أعمال البناء والتشييد، والدهان والديكور، ‏والتمديدات الكهربائية والصحية، والتكييف، والنجارة، والحدادة واللحام، وغيرها من ‏المهن، مبينة أن مدة كل دورة أربعة أشهر، على أن تبدأ المرحلة الأولى مطلع كانون ‏الأول المقبل.‏

وتأتي هذه الدورات في إطار خطط الوزارة لتأهيل الكوادر الفنية والحرفية الشابة، ‏ورفد سوق العمل بعمالة وطنية مدربة، بما يلبي احتياجات قطاع التشييد والبناء ويدعم ‏متطلبات إعادة الإعمار.‏