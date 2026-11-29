مونتيفيديو-سانا

أعلن حارس المرمى الأوروغواياني فرناندو موسليرا اعتزاله كرة القدم نهائياً، عن عمر ناهز 40 عاماً، عقب خسارة فريقه إستوديانتس الأرجنتيني أمام بالميراس البرازيلي بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، الذي أقيم أمس السبت على ملعب سينتيناريو في العاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو.

وخاض موسليرا مسيرته الاحترافية مع أندية مونتيفيديو واندررز، وناسيونال الأوروغوايانيين، ولاتسيو الإيطالي، وغلطة سراي التركي، قبل انتقاله إلى إستوديانتس عام 2025، حيث أمضى 14 موسماً مع الفريق التركي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، تُوّج موسليرا خلال مسيرته الكروية بـ25 لقباً، منها 19 لقباً مع غلطة سراي التركي، وثلاثة ألقاب مع إستوديانتس الأرجنتيني، ولقبان مع لاتسيو الإيطالي، ولقب كوبا أمريكا مع منتخب أوروغواي.

وعلى الصعيد الدولي، ووفقاً لاتحاد الأوروغواي لكرة القدم، خاض موسليرا 137 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في خمس نسخ من كأس العالم أعوام 2010 و2014 و2018 و2022 و2026، كما كان ضمن المنتخب المتوج بلقب كوبا أمريكا عام 2011، وحقق معه المركز الرابع في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وكانت آخر مباراة في مسيرة الحارس الأوروغواياني أمام بالميراس، الذي توج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه بهدف سجله رامون سوسا في الدقيقة 52.