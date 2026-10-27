مؤسسة الجيولوجيا وجامعة دمشق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة العلمية ‏والصناعية ‏

دمشق-سانا‏

وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وجامعة ‏دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتطبيقي، ‏وذلك خلال الملتقى الأكاديمي–الصناعي الذي نظمته كلية العلوم في ‏الجامعة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الصناعية والأكاديمية ‏والتطبيقية في سوريا.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن ‏المذكرة التي وقعها مدير عام المؤسسة سراج الحريري ورئيس ‏جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر تهدف إلى توسيع ‏مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية ‏والبحثية المشتركة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الملتقى ناقش سبل تعزيز التكامل بين ‏المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية، وتوظيف مخرجات ‏البحث العلمي في معالجة التحديات الفنية والتقنية، بما يسهم في ‏رفع كفاءة العمل وتطوير الحلول التطبيقية الداعمة للصناعة ‏الوطنية.‏

تطوير الشراكات الأكاديمية الصناعية

كما تضمن الملتقى جلسات حوارية حول تطوير الشراكات ‏الأكاديمية–الصناعية، إضافة إلى زيارات إلى عدد من المخابر ‏العلمية والبحثية في كلية العلوم، للاطلاع على إمكاناتها، إضافة ‏إلى معرض للأبحاث والمشروعات ذات القيمة التطبيقية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن المذكرة تأتي في إطار توجه المؤسسة ‏نحو تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، والاستفادة ‏من الكفاءات العلمية والتقنيات الحديثة في تطوير أعمال ‏الاستكشاف والدراسات الجيولوجية واستثمار الثروات المعدنية، ‏بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في إعادة الإعمار وتعزيز ‏الاقتصاد الوطني.‏

وكانت كلية العلوم بجامعة دمشق، نظمت اليوم الإثنين بالتعاون ‏مع ممثلي القطاعات ‏الصناعية والتطبيقية في سوريا، الملتقى ‏الأكاديمي ‏الصناعي، في دار الفيزياء بالكلية، بهدف تعزيز ‏التعاون بين الجامعات ‏وقطاعات الإنتاج، وتوظيف البحث العلمي ‏في تطوير الصناعة الوطنية، ‏ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.‏