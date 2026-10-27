مؤسسة الجيولوجيا وجامعة دمشق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة العلمية ‏والصناعية ‏

دمشق-سانا
وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وجامعة دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتطبيقي، وذلك خلال الملتقى الأكاديمي–الصناعي الذي نظمته كلية العلوم في الجامعة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الصناعية والأكاديمية والتطبيقية في سوريا.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المذكرة التي وقعها مدير عام المؤسسة سراج الحريري ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر تهدف إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية والبحثية المشتركة.
وأشارت الوزارة إلى أن الملتقى ناقش سبل تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية، وتوظيف مخرجات البحث العلمي في معالجة التحديات الفنية والتقنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتطوير الحلول التطبيقية الداعمة للصناعة الوطنية.
تطوير الشراكات الأكاديمية الصناعية
كما تضمن الملتقى جلسات حوارية حول تطوير الشراكات الأكاديمية–الصناعية، إضافة إلى زيارات إلى عدد من المخابر العلمية والبحثية في كلية العلوم، للاطلاع على إمكاناتها، إضافة إلى معرض للأبحاث والمشروعات ذات القيمة التطبيقية.
ولفتت الوزارة إلى أن المذكرة تأتي في إطار توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، والاستفادة من الكفاءات العلمية والتقنيات الحديثة في تطوير أعمال الاستكشاف والدراسات الجيولوجية واستثمار الثروات المعدنية، بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكانت كلية العلوم بجامعة دمشق، نظمت اليوم الإثنين بالتعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية والتطبيقية في سوريا، الملتقى الأكاديمي الصناعي، في دار الفيزياء بالكلية، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج، وتوظيف البحث العلمي في تطوير الصناعة الوطنية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.