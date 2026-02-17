وزير التنمية الإدارية ومحافظ حمص يبحثان تفعيل مسارات التحول المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات

حمص-سانا

التقى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف بمحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى في مبنى المحافظة، حيث جرى بحث آليات تفعيل مسارات التحول المؤسسي على المستوى المحلي، وتعزيز جاهزية الجهات العامة لتنفيذ أولويات التطوير الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد الوزير السكاف خلال اللقاء أن التحول المؤسسي لا يقتصر على إصدار التشريعات أو تحديث الهياكل، بل يتطلب ترجمة الرؤية الإصلاحية إلى إجراءات تنفيذية واضحة ومسؤوليات محددة قابلة للمتابعة والقياس، بما يضمن معالجة التحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات العامة في المحافظة.

وتركّز اللقاء على دور وزارة التنمية الإدارية في دعم المحافظة عبر مسارات متكاملة تبدأ بتطوير رأس المال البشري، من خلال تصميم برامج تدريبية نوعية تستهدف القيادات والكوادر التنفيذية، بما يعزّز ثقافة الإدارة القائمة على الجدارة والنتائج ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تناول الاجتماع أهمية تحديث سجلات العاملين، باعتبار تنظيم وتدقيق البيانات الوظيفية مدخلاً أساسياً للتخطيط الرشيد وبناء قرارات تستند إلى مؤشرات دقيقة وموثوقة.

وشدّد الجانبان كذلك على تعزيز آليات التنفيذ والمتابعة عبر اعتماد ورشات عمل دورية تنتهي بخطط تنفيذ واضحة ومسؤوليات محددة، بما يضمن الانتقال من النقاش إلى التطبيق الفعلي وقياس الأثر على أرض الواقع.

كما جرى بحث واقع الجهات العامة في المحافظة وآليات تطويرها، مع التأكيد على تمكين مديرية التنمية الإدارية في حمص؛ لتكون رافعة حقيقية لمسار التحول المؤسسي محلياً، وقادرة على متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات الإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المركزية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن المتابعة الميدانية التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز التكامل بين الرؤية المركزية ومتطلبات التنفيذ المحلي، ودعم مسار تطوير الإدارة العامة على أسس عملية ومستدامة تنعكس مباشرة على كفاءة الأداء وثقة المواطن بالمؤسسات.