‏ معسكر تدريبي لطلاب المعالجة الفيزيائية في كلية ‏العلوم الصحية بجامعة حمص

حمص-سانا‏

انطلقت في كلية العلوم الصحية بجامعة حمص اليوم ‏الأحد فعاليات المعسكر التدريبي التطبيقي لطلاب السنة ‏الرابعة في قسم المعالجة الفيزيائية، بمشاركة نحو 150 ‏طالباً وطالبة، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتعزيز ‏جاهزيتهم لدخول سوق العمل‎.‎

ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية

وأوضح عميد الكلية الدكتور صلاح غازي في تصريح لـ ‏سانا أن المعسكر، الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى ردم ‏الفجوة بين الجانب الأكاديمي والممارسة العملية، ودمج ‏الطلبة في أجواء الممارسة المهنية من خلال إطلاعهم ‏على أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في مجال المعالجة ‏الفيزيائية وإعادة التأهيل‎.‎

من جانبه، أشار اختصاصي المعالجة الفيزيائية والمشرف ‏على التدريب مجد خليف إلى أن البرامج التدريبية تركز ‏على إكساب الطلاب المهارات الأساسية للتعامل المباشر ‏مع المرضى، وأسس التشخيص الناجح، وآلية تطبيق ‏الخطوات العلاجية الميدانية بدقة‎.‎

انطباعات الطلبة.. خطوة عملية للانطلاق بثقة نحو سوق ‏العمل

وأكد عدد من الطلاب المشاركين أهمية هذه الفعالية في ‏تعزيز خبراتهم، حيث أوضحت الطالبة داليا أحمد أن ‏التدريب أتاح لها تطبيقاً عملياً للخطوات العلاجية ‏واكتساب معلومات جديدة، فيما بين الطالب يوسف ‏السلامة أن المعسكر تناول محاور ومهارات لم تكن ‏متاحة بشكل كافٍ ضمن المنهاج وركز على المهارات ‏التطبيقية والتقنيات الحديثة، كتقنية تزليق الأعصاب، ما ‏يمنحهم الثقة الكافية للبدء بحياتهم المهنية بعد التخرج‎.‎

ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن خطة جامعة حمص ‏لتطوير بيئة التعليم العالي، وربط المخرجات الأكاديمية ‏بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يعزز كفاءتهم ‏ويرفع مستوى جاهزيتهم لمتطلبات المرحلة المهنية بعد ‏التخرج‎.‎