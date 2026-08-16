‏ معسكر تدريبي لطلاب المعالجة الفيزيائية في كلية ‏العلوم الصحية بجامعة حمص

حمص-سانا
انطلقت في كلية العلوم الصحية بجامعة حمص اليوم الأحد فعاليات المعسكر التدريبي التطبيقي لطلاب السنة الرابعة في قسم المعالجة الفيزيائية، بمشاركة نحو 150 طالباً وطالبة، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية
وأوضح عميد الكلية الدكتور صلاح غازي في تصريح لـ سانا أن المعسكر، الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى ردم الفجوة بين الجانب الأكاديمي والممارسة العملية، ودمج الطلبة في أجواء الممارسة المهنية من خلال إطلاعهم على أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في مجال المعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل.
من جانبه، أشار اختصاصي المعالجة الفيزيائية والمشرف على التدريب مجد خليف إلى أن البرامج التدريبية تركز على إكساب الطلاب المهارات الأساسية للتعامل المباشر مع المرضى، وأسس التشخيص الناجح، وآلية تطبيق الخطوات العلاجية الميدانية بدقة.
انطباعات الطلبة.. خطوة عملية للانطلاق بثقة نحو سوق العمل
وأكد عدد من الطلاب المشاركين أهمية هذه الفعالية في تعزيز خبراتهم، حيث أوضحت الطالبة داليا أحمد أن التدريب أتاح لها تطبيقاً عملياً للخطوات العلاجية واكتساب معلومات جديدة، فيما بين الطالب يوسف السلامة أن المعسكر تناول محاور ومهارات لم تكن متاحة بشكل كافٍ ضمن المنهاج وركز على المهارات التطبيقية والتقنيات الحديثة، كتقنية تزليق الأعصاب، ما يمنحهم الثقة الكافية للبدء بحياتهم المهنية بعد التخرج.
ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن خطة جامعة حمص لتطوير بيئة التعليم العالي، وربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يعزز كفاءتهم ويرفع مستوى جاهزيتهم لمتطلبات المرحلة المهنية بعد التخرج.