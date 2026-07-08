زراعة حماة تبدأ إجراءات إعادة 500 عامل مفصول بسبب مشاركتهم بالثورة السورية

9 1 1 زراعة حماة تبدأ إجراءات إعادة 500 عامل مفصول بسبب مشاركتهم بالثورة السورية

حماة-سانا

بدأت مديرية الزراعة بحماة، اليوم الأربعاء، إجراء المقابلات للعاملين المفصولين سابقاً عن العمل بسبب مشاركتهم بالثورة السورية، من أجل إعادتهم إلى ملاك المديرية والهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة لوزارة الزراعة.

9 8 زراعة حماة تبدأ إجراءات إعادة 500 عامل مفصول بسبب مشاركتهم بالثورة السورية


وأوضح معاون مدير الزراعة بحماة المهندس عبيدة مراد آغا في تصريح لسانا، أن المقابلات تستمر على مدار ثلاثة أيام   من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.



وأشار إلى أنه ستتم إعادة جميع العاملين المفصولين والبالغ عددهم نحو 500 عامل ‏وعاملة إلى أماكن عملهم، حيث تم سابقاً إعداد قوائم بأسمائهم، والتأكد من أن سبب ‏فصلهم مرتبط بالثورة السورية وليس لأسباب أخرى.‏

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من مندوب عن مديرية التنمية الإدارية بالمحافظة والمديرين المركزيين والفرعيين بحماة التابعين لوزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ العاملين عن طريق مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تقديم فحص المقابلة الحالي.

9 4 1 scaled زراعة حماة تبدأ إجراءات إعادة 500 عامل مفصول بسبب مشاركتهم بالثورة السورية
9 6 زراعة حماة تبدأ إجراءات إعادة 500 عامل مفصول بسبب مشاركتهم بالثورة السورية
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