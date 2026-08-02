التربية السورية تحدد موعد بدء العام الدراسي في 6 أيلول القادم

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026–2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها، يوم الأحد الموافق /6/9/2026/.



وأشارت الوزارة في تعميم صدر اليوم الأحد إلى أن الدوام الإداري يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وبما يضمن حسن سير العملية التعليمية وانسجامها مع تقويم العام الدراسي.

استكمال الجاهزية قبل استقبال الطلبة

وأكدت الوزارة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية المدارس مع بداية العام الدراسي، بما يشمل استكمال أعمال الصيانة والنظافة، وتأمين المستلزمات المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلبة.



وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالخطة الدراسية المرفقة والالتزام بالدوام الرسمي اعتباراً من المواعيد المحددة، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.



وكانت الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي قد اختُتمت في الـ21 من أيار الماضي للفصل الدراسي الثاني من العام 2025–2026، وذلك في مختلف المحافظات، وسط أجواء تنظيمية مستقرة ومتابعة ميدانية من وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.