سوريا تحصد فضية وبرونزية في أول مشاركة لها بالأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي

دمشق -سانا

اختتم فريق سوريا مشاركته الأولى في الأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي IOAI 2026 بإنجاز علمي نوعي، بعد نجاحه في حصد ميداليتين دوليتين ضمن منافسات الأولمبياد التي استضافتها العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة أكثر من 106 دول ونحو 500 طالب من مختلف أنحاء العالم.



وأوضحت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، أن الفريق الوطني السوري المشارك حصل على الميداليات التالية:

– الميدالية الفضية: أحرزها الطالب كمال الفقير.

– الميدالية البرونزية: أحرزها الطالب جورج يازجي.



وبينت الجمعية أن هذا الإنجاز يأتي في أول مشاركة لسوريا بالأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي، وهو يشكل محطة مهمة في مسيرة الذكاء الصنعي السوري، ويؤكد قدرة الشباب السوري على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة على الساحة العلمية الدولية.



وأعربت الجمعية عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، الذي تحقق من خلال منظومة متكاملة من العمل العلمي والتنظيمي بدأت باكتشاف المواهب، ومرت بمراحل الاختيار والتدريب والتأهيل، وصولاً إلى تشكيل الفريق الوطني وإعداده للمنافسة في هذا المحفل العالمي، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية الجمعية وإيمانها بقدرات الشباب السوري وضرورة دعم حضوره وتمثيل سوريا في أهم المحافل العلمية الدولية.

مواهب سوريا في الذكاء الصنعي



وفي تصريح لـ سانا، أكد المنسق الوطني للأولمبياد السوري ومدير المسابقة الوطنية للذكاء ‏الصنعي أحمد حندي، أن حصول سوريا على ميداليتين في أول مشاركة لها بالأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي ليس مجرد نتيجة تنافسية، بل هو إنجاز وطني وعلمي يؤسس لمسار جديد أمام المواهب السورية في علوم الذكاء الصنعي والتقانات الحديثة.



وقال حندي: “استطعنا بأول مشاركة لنا أن نحصل على ميداليتين، وهذا أفضل من الكثير من الدول، علماً أن أجواء الأولمبياد كانت مليئة بالاحترام المتبادل، مع التشديد على أهمية المضي قدماً في قطار العلم، وتسخيره لخدمة المجتمع أخلاقيا”.



ومثل سوريا في الأولمبياد أربعة طلاب أساسيين هم: كمال فقير، وجورج يازجي، وجوليان ‏وسوف، ومحمد ورد، إضافة إلى طالبين احتياطيين هما محمد سليمان وجوليا الأيتوني، وهما ممن اجتازوا مراحل التدريب المكثف والتقييم التي تضمنها الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي ‏(‏SOAI2026‏) الموجه لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب جلسات تطبيقية ومسابقات تحاكي بيئة الأولمبيادات الدولية.



ويعد الأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي أكبر مسابقة عالمية متخصصة لطلاب المرحلة الثانوية في هذا المجال، حيث شهدت النسخة الحالية في أستانا بكازاخستان، والتي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 8 آب الجاري نمواً غير مسبوق لناحية عدد الطلاب المشاركين والدول التي يمثلونها.











