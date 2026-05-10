الجودة والاعتمادية تجري امتحان OSPE العملي للناجحين في امتحان طب الأسنان الموحد

دمشق – سانا

أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الامتحان العملي بنموذج (OSPE) لخريجي الجامعات غير السورية، الناجحين في الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان – الدورة الأولى 2026، وذلك بهدف تعديل الشهادات وممارسة المهنة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الامتحان الذي أجري في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، تضمن مجموعة من المحطات السريرية والمهارية الهادفة إلى تقييم الكفاءات الطبية الأساسية لدى المتقدمين، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، وفي أجواء تنظيمية دقيقة تضمن جودة العملية الامتحانية وشفافيتها، وبإشراف من اللجان العلمية والتنظيمية المختصة.

رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة بيّن أن عدد المتقدمين إلى الامتحان الطبي الموحّد، الدورة الأولى 2026، بلغ 270 متقدماً، وجرى الامتحان على جلستين امتحانيتين، خُصّصت الأولى لاختصاص المداواة اللبية، والثانية لاختصاص القلع والجراحة، مشيراً إلى أن نتائج الامتحان ستصدر أصولاً بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق خلال يومين على الأكثر.

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أجرت الخميس الماضي الجلسة الأولى من الامتحان الطبي الموحد ـ الدورة الأولى لعام 2026، لطلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وخريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم وممارسة المهنة، وذلك في مراكز جامعات دمشق وحمص وحلب واللاذقية وحماة، ومراكز نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في الخارج.

وأجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية سابقاً امتحاناً موحداً لخريجي الجامعات غير السورية في اختصاص الصيدلة، إضافة إلى امتحانات لخريجي الجامعات غير السورية في طب الأسنان.