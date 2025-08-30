وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة: بيئة جامعية محفزة بانتظاركم

التعليم

دمشق-سانا

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكداً أن إرادتهم وتمسّكهم بالعلم يشكلان الطريق نحو النصر والبناء.

وأشار الحلبي في تصريح اليوم إلى أن نجاح الطلاب في عام التحرير يمثل علامة مضيئة في مسيرة الوطن، ويؤكد أن جيل اليوم قادر على صناعة المستقبل.

ولفت الوزير إلى التزام الوزارة بتأمين بيئة جامعية محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وتفتح أمام الطلاب آفاق التميز، بما يواكب طموحاتهم ويعكس عزيمة سوريا على النهوض والتقدم.

وختم الحلبي بالقول: “هنيئاً لكم هذا الإنجاز، فأنتم الأمل، وأنتم بناة سوريا الجديدة”.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.

