وزارة التربية والتعليم تطلق موقعها الإلكتروني الجديد مرجعاً رسمياً لأخبارها وقراراتها

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء موقعها الإلكتروني الجديد، واعتمدته ضمن معرفاتها الإلكترونية الرسمية، ليكون المنصة الرسمية لنشر أخبار الوزارة وبياناتها وقراراتها وإعلاناتها، إلى جانب مختلف أشكال المحتوى الرقمي الصادر عنها، وذلك عبر الرابط:

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الموقع الجديد يشكل المرجع الرسمي لجميع الأخبار والقرارات والتعاميم والإعلانات المتعلقة بعملها، داعية المواطنين والكوادر التربوية ووسائل الإعلام إلى اعتماده مصدراً لمتابعة المستجدات والمعلومات والتحديثات الرسمية.

ويأتي إطلاق الموقع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير حضورها الرقمي، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، بما يواكب مسار التحول الرقمي في العمل المؤسسي.