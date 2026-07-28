وزارة التربية تعلن شروط ومواعيد القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي القادم

دمشق-سانا



أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، شروط وتعليمات القبول في مدارس المتفوقين، ومواعيد التسجيل والاختبارات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك لصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي العام والشرعي، إضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الثانوية.



وأوضحت الوزارة في منشور لها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن شروط القبول تضمنت آلية التسجيل للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي، إلى جانب شروط مفاضلة ملء الشواغر في الصفوف الانتقالية الثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي، والثاني والثالث الثانوي في مدارس المتفوقين.

التسجيل لاختبار القبول وملء الشواغر ينتهي 16 آب

وبينت الوزارة أن التسجيل لاختبار القبول ومفاضلة ملء الشواغر يبدأ اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى يوم الأحد 16 آب المقبل، وذلك في شعب التربية الخاصة بمديريات التربية والتعليم في المحافظات.

اختبار كتابي 23 آب

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار الكتابي للقبول في الصف السابع الأساسي، ولمفاضلة ملء الشواغر في الصفوف الثامن والتاسع الأساسي، والثاني والثالث الثانوي، سيجرى يوم الأحد 23 آب 2026، ويتضمن مئة سؤال من نوع الاختيار من متعدد، ويبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.



ولفتت الوزارة إلى أن الدوام في مدارس المتفوقين يبدأ مع انطلاق الدوام الرسمي لمدارس التعليم الأساسي والثانوية العامة، مؤكدة أن شروط القبول والتعليمات التفصيلية متاحة لدى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، والضوابط المنظمة للتسجيل والقبول في مختلف المراحل المشمولة وعبر الرابط.





















