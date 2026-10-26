جامعة اللاذقية تطلق دورة في الزراعة الذكية بالتعاون مع مؤسسات ألمانية ‏

اللاذقية-سانا‏

أطلقت كلية الهندسة الزراعية في جامعة اللاذقية اليوم الأحد، دورة تدريبية ‏مكثفة بعنوان “الزراعة الذكية والتقنيات الرقمية المتقدمة لوقاية النباتات ‏والزراعة المستدامة”، بالتعاون مع معهد فراونهوفر الألماني لأبحاث ‏الرسوميات الحاسوبية وبرنامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ‏DAAD‏.‏

وتستمر الدورة أربعة أيام في مقر الجامعة، بمشاركة نحو 80 شخصاً من ‏طلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، ويحاضر فيها ‏الدكتور علي المصري، الباحث الأول في معهد فراونهوفر، إلى جانب عدد ‏من الأكاديميين والباحثين السوريين.‏

أربعة محاور للتدريب على التقنيات الزراعية الحديثة

تتناول الدورة أربعة محاور رئيسة، إذ يخصص اليوم الأول للتأسيس ‌‏المفاهيمي، من خلال التعريف بالزراعة الذكية والدقيقة والرقمية، ودور ‌‏الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحاصيل ووقاية النباتات، فيما يركز اليوم ‌‏الثاني على تقنيات الاستشعار التصويري وغير التصويري.‏

ويخصص اليوم الثالث للاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، ما يشمل ‌‏استخدام الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، ومناقشة أوراق علمية ‌‏حديثة، على أن يختتم اليوم الرابع بمحور الابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى ‌‏جانب عروض يقدمها الطلبة والتقييم الختامي.‏

شراكة بحثية لتطوير الزراعة الرقمية في سوريا

ويشارك في تقديم جلسات الدورة أعضاء من الهيئة التدريسية في أقسام الكلية ‌‏المختلفة، وباحثون من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، من خلال ‌‏دراسات حالة محلية.‏

ولفت عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة اللاذقية، نبيل أبو كف ‏لـ سانا، ‏إلى أهمية استضافة باحث من معهد فراونهوفر، ‏باعتباره إحدى المؤسسات ‏الأوروبية البارزة في مجال البحث التطبيقي، ‏مشيراً إلى أن التعاون يركز ‏على بناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير ‏القدرات الوطنية في مجال ‏الزراعة الرقمية.‏

وأوضح أبو كف أن مجالات التعاون المستقبلية تشمل إجراء بحوث تطبيقية ‌‏مشتركة في تقنيات الليدار المتعدد الأطياف والكشف المبكر عن الإجهاد ‌‏النباتي، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتدريب المدربين، ‏فضلاً ‏عن نقل التكنولوجيا وتكييف التقنيات الحديثة بما يتناسب مع الظروف ‏البيئية ‏والزراعية في سوريا.‏

وأضاف أبو كف أن التعاون يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الدولية والمشاركة ‌‏في البرامج العلمية المتقدمة، والنشر المشترك في المجلات العلمية، ‏والعمل ‏على إنشاء مركز بحثي دائم وإطلاق برنامج ماجستير متخصص في ‌‏الزراعة الذكية.‏

الزراعة الذكية ضرورة لمواجهة شح المياه وتغير المناخ

وأكد أبو كف أهمية التوجه نحو الزراعة الذكية، معتبراً أنها ضرورة وجودية ‌‏لسوريا في ظل شح المياه وتغير المناخ، لما توفره من إمكانات للكشف ‌‏المبكر عن الأمراض وتقليل الخسائر، مشيراً إلى أن تطبيقها يمكن أن يحقق ‌‏زيادة ملموسة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما القمح والزيتون ‌‏والحمضيات، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.‏

وأضاف أن الزراعة الذكية يُتوقع أن تسهم على المستوى الوطني في توفير ‌‌‏30 بالمئة من مياه الري، وتقليل استخدام المبيدات بنسبة 25 بالمئة، وزيادة ‌‏الإنتاجية بنسبة 20 بالمئة في المتوسط، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب ‌‏في مجال التكنولوجيا الزراعية.‏

يُشار إلى أن معهد فراونهوفر لأبحاث الرسوميات الحاسوبية مركز بحثي ‌‏ألماني يتبع جمعية فراونهوفر، ويقدم أبحاثاً وتطبيقات في قطاعات متعددة، ‌‏تشمل الطب والتعليم والأمن والزراعة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة.‏

ويُعد برنامج (‏DAAD‏) من أبرز المؤسسات ‏المعنية بدعم التبادل الأكاديمي ‏الدولي للطلاب والباحثين.‏