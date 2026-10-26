جامعة اللاذقية تطلق دورة في الزراعة الذكية بالتعاون مع مؤسسات ألمانية ‏

اللاذقية-سانا
أطلقت كلية الهندسة الزراعية في جامعة اللاذقية اليوم الأحد، دورة تدريبية مكثفة بعنوان “الزراعة الذكية والتقنيات الرقمية المتقدمة لوقاية النباتات والزراعة المستدامة”، بالتعاون مع معهد فراونهوفر الألماني لأبحاث الرسوميات الحاسوبية وبرنامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD.
وتستمر الدورة أربعة أيام في مقر الجامعة، بمشاركة نحو 80 شخصاً من طلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، ويحاضر فيها الدكتور علي المصري، الباحث الأول في معهد فراونهوفر، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين السوريين.
أربعة محاور للتدريب على التقنيات الزراعية الحديثة
تتناول الدورة أربعة محاور رئيسة، إذ يخصص اليوم الأول للتأسيس المفاهيمي، من خلال التعريف بالزراعة الذكية والدقيقة والرقمية، ودور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحاصيل ووقاية النباتات، فيما يركز اليوم الثاني على تقنيات الاستشعار التصويري وغير التصويري.
ويخصص اليوم الثالث للاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، ما يشمل استخدام الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، ومناقشة أوراق علمية حديثة، على أن يختتم اليوم الرابع بمحور الابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب عروض يقدمها الطلبة والتقييم الختامي.
شراكة بحثية لتطوير الزراعة الرقمية في سوريا
ويشارك في تقديم جلسات الدورة أعضاء من الهيئة التدريسية في أقسام الكلية المختلفة، وباحثون من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، من خلال دراسات حالة محلية.
ولفت عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة اللاذقية، نبيل أبو كف لـ سانا، إلى أهمية استضافة باحث من معهد فراونهوفر، باعتباره إحدى المؤسسات الأوروبية البارزة في مجال البحث التطبيقي، مشيراً إلى أن التعاون يركز على بناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة الرقمية.
وأوضح أبو كف أن مجالات التعاون المستقبلية تشمل إجراء بحوث تطبيقية مشتركة في تقنيات الليدار المتعدد الأطياف والكشف المبكر عن الإجهاد النباتي، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتدريب المدربين، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتكييف التقنيات الحديثة بما يتناسب مع الظروف البيئية والزراعية في سوريا.
وأضاف أبو كف أن التعاون يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الدولية والمشاركة في البرامج العلمية المتقدمة، والنشر المشترك في المجلات العلمية، والعمل على إنشاء مركز بحثي دائم وإطلاق برنامج ماجستير متخصص في الزراعة الذكية.
الزراعة الذكية ضرورة لمواجهة شح المياه وتغير المناخ
وأكد أبو كف أهمية التوجه نحو الزراعة الذكية، معتبراً أنها ضرورة وجودية لسوريا في ظل شح المياه وتغير المناخ، لما توفره من إمكانات للكشف المبكر عن الأمراض وتقليل الخسائر، مشيراً إلى أن تطبيقها يمكن أن يحقق زيادة ملموسة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما القمح والزيتون والحمضيات، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
وأضاف أن الزراعة الذكية يُتوقع أن تسهم على المستوى الوطني في توفير 30 بالمئة من مياه الري، وتقليل استخدام المبيدات بنسبة 25 بالمئة، وزيادة الإنتاجية بنسبة 20 بالمئة في المتوسط، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا الزراعية.
يُشار إلى أن معهد فراونهوفر لأبحاث الرسوميات الحاسوبية مركز بحثي ألماني يتبع جمعية فراونهوفر، ويقدم أبحاثاً وتطبيقات في قطاعات متعددة، تشمل الطب والتعليم والأمن والزراعة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة.
ويُعد برنامج (DAAD) من أبرز المؤسسات المعنية بدعم التبادل الأكاديمي الدولي للطلاب والباحثين.