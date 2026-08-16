وزارة التربية تعلن عن وظائف في إدارة الحماية والأنشطة ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم – مديرية التنمية الإدارية، عن استقطاب عدد من العاملين لدى الإدارة المركزية، لشغل وظائف في إدارة الحماية والأنشطة، وفق المؤهلات والشروط المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي.
ووفق الإعلان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على تلغرام اليوم الأحد، إن الوظائف المطلوبة تشمل رئيس قسم الأنشطة الرياضية، ومشرف أنشطة البطولات الرياضية، ومشرف أنشطة المراكز التدريبية الرياضية، ومخرجاً فنياً وطباعياً، ومشرفي أنشطة لاصفية عدد 3، ومشرفي حماية وصون عدد 3.
المؤهلات المطلوبة
وحددت الوزارة المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، حيث تتطلب وظائف رئيس قسم الأنشطة الرياضية ومشرفي أنشطة البطولات والمراكز التدريبية الرياضية، إجازة جامعية على الأقل في كلية التربية الرياضية، بينما يشترط لوظيفة المخرج الفني والطباعي في مجلة “المعلم العربي” الحصول على إجازة جامعية، مع أفضلية لمن لديه خبرة في مجال التصميم والإخراج الفني والطباعي.
وفيما يتعلق باختصاص مشرف الأنشطة اللاصفية، فأوضحت الوزارة أن على المتقدم أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية، مع أفضلية لمن اتبع دورات تدريبية ولديه خبرة ميدانية في مجالات الأنشطة، واشترطت على المتقدم لوظيفة مشرف حماية وصون أن يكون من حملة الإجازة الجامعية في كلية التربية، مع أفضلية لمن لديهم دورات تدريبية وخبرة ميدانية في مجالات الأنشطة.
التقديم إلكترونياً
ودعت مديرية التنمية الإدارية الراغبين في التقدم إلى تعبئة طلباتهم إلكترونياً عبر الرابط المخصص للتسجيل:https://ee.kobotoolbox.org/x/Uouh8BZr
وكانت وزارة التربية والتعليم السورية ممثلة بمديرية التنمية الإدارية، أعلنت في الـ 30 من تموز الماضي، فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين في إشغال عدد من المراكز والوظائف الشاغرة لدى مديرية الدعم والتوريد في الإدارة المركزية، وذلك وفق المؤهلات والشروط المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي.