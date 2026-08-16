وزارة التربية تعلن عن وظائف في إدارة الحماية والأنشطة ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم – مديرية التنمية الإدارية، عن استقطاب عدد من ‏العاملين لدى الإدارة المركزية، لشغل وظائف في إدارة الحماية والأنشطة، وفق ‏المؤهلات والشروط المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي.‏

ووفق الإعلان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على تلغرام اليوم الأحد، إن ‏الوظائف المطلوبة تشمل رئيس قسم الأنشطة الرياضية، ومشرف أنشطة البطولات ‏الرياضية، ومشرف أنشطة المراكز التدريبية الرياضية، ومخرجاً فنياً وطباعياً، ‏ومشرفي أنشطة لاصفية عدد 3، ومشرفي حماية وصون عدد 3.‏

المؤهلات المطلوبة

وحددت الوزارة المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، حيث تتطلب وظائف رئيس قسم ‏الأنشطة الرياضية ومشرفي أنشطة البطولات والمراكز التدريبية الرياضية، إجازة ‏جامعية على الأقل في كلية التربية الرياضية، بينما يشترط لوظيفة المخرج الفني ‏والطباعي في مجلة “المعلم العربي” الحصول على إجازة جامعية، مع أفضلية لمن ‏لديه خبرة في مجال التصميم والإخراج الفني والطباعي.‏

وفيما يتعلق باختصاص مشرف الأنشطة اللاصفية، فأوضحت الوزارة أن على المتقدم ‏أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية، مع أفضلية لمن اتبع دورات تدريبية ولديه ‏خبرة ميدانية في مجالات الأنشطة، واشترطت على المتقدم لوظيفة مشرف حماية ‏وصون أن يكون من حملة الإجازة الجامعية في كلية التربية، مع أفضلية لمن لديهم ‏دورات تدريبية وخبرة ميدانية في مجالات الأنشطة.‏

التقديم إلكترونياً

ودعت مديرية التنمية الإدارية الراغبين في التقدم إلى تعبئة طلباتهم إلكترونياً عبر ‏الرابط المخصص للتسجيل:‏https://ee.kobotoolbox.org/x/Uouh8BZr

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية ممثلة بمديرية التنمية الإدارية، أعلنت في الـ ‌‏30 من تموز الماضي، فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، ‏الراغبين في إشغال عدد من المراكز والوظائف الشاغرة لدى مديرية الدعم والتوريد ‏في الإدارة المركزية، وذلك وفق المؤهلات والشروط المحددة في بطاقات الوصف ‏الوظيفي.‏