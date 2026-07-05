جامعة دمشق: 14 تموز الجاري امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه



دمشق-سانا

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‏‌حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، يوم الأربعاء 14 تموز الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، موعداً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه.

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‏وأشار المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، إلى أن فترة التسجيل تبدأ من يوم الثلاثاء 7-7-2026، وتستمر لغاية يوم الخميس 9-7-2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، على أن يكون التسجيل يوم الخميس حصراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بشكل شخصي في المعهد.

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‏ووفقاً للمعهد، يطلب من الراغبين بالتقدم للامتحان تقديم طلب خطي للتسجيل مرفق بطابع مالي وبحث علمي من النافذة الواحدة بالمعهد العالي للغات المكتب B-18، بالإضافة إلى وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الدكتوراه بقيمة 400 ليرة سورية جديدة من النافذة الواحدة بالمعهد، على أن يقوم الطالب بتسديد المبلغ في أي فرع من فروع المصرف العقاري.

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‏كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية، وصورة شخصية حديثة عدد 2، وصورة مصدقة عن وثيقة الماجستير.

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‏ويعد النجاح في هذا الامتحان شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.