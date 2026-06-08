تربية حمص تواصل أعمال تأهيل مدرسة “مصطفى حمزة” في الضبعة بريف القصير

حمص-سانا

تواصل مديرية التربية والتعليم في حمص بالتعاون مع منظمة “أدرا” أعمال التأهيل والصيانة في مدرسة “مصطفى حمزة” بقرية الضبعة في ريف القصير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع جاهزية المدارس، وتحسين البيئة التعليمية في المنطقة.

وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ وتركيب الدرج، وأعمال الرش والدهانات والعزل، وتركيب منظومة طاقة، وترميم بلاط الباحة وإنشاء مظلة، إضافة إلى صيانة دورات المياه، وتنفيذ أعمال الحديد للنوافذ والأبواب، وأعمال الألمنيوم المختلفة.





وأوضح مشرف مجمع القصير التربوي عبد الحليم صطوف في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في القصير، وأشار إلى أن المدرسة تخدم نحو ستة آلاف نسمة، وتضم طلاب الحلقتين الأولى والثانية وفق نظام الدوام النصفي.

وبيّن صطوف أن ترميم المدارس يتم وفق الأولويات والإمكانات المتاحة وتوافر الجهات الداعمة، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي تأهيل خمس مدارس في مدينة القصير، فيما تتواصل حالياً أعمال ترميم أربع مدارس أخرى من المقرر أن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل، من بينها الثانوية الصناعية التي أوشكت أعمال تأهيل إحدى كتلها على الانتهاء.



وأكد صطوف أن استكمال مشاريع التأهيل الجارية من شأنه المساهمة في إنهاء العمل بنظام الدوام النصفي في مدارس المدينة خلال العام المقبل، بما ينعكس إيجاباً على الواقع التعليمي ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.



وتسعى مديرية التربية والتعليم في حمص، بالتعاون مع الجهات الداعمة والمنظمات الشريكة، إلى تنفيذ خطة متكاملة لتأهيل وصيانة المدارس في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.



يذكر أن أدرا هي منظمة دولية غير حكومية، مقرها الرئيسي في ولاية ماريلاند الأمريكية، تأسست عام 1956، وتنفذ برامج إغاثة وتنمية في أكثر من 120 دولة، وتنشط في سوريا منذ سنوات عبر مشاريع إغاثية وتنموية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم سبل العيش، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخصوصاً في المناطق المتضررة.