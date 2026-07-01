وزارة التعليم العالي تواصل تنفيذ إجراءات إصلاحية لتحديث المنظومة الأكاديمية وجودة ‏الخدمات

دمشق-سانا



أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة واصلت خلال المرحلة الماضية تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والقرارات الإصلاحية، ضمن رؤية تستهدف تحديث منظومة التعليم العالي، وتطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والبحثية، بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة، ويستجيب لتطلعات الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية.



وأوضح الوزير الحلبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الوزارة عملت على استكمال دراسة وإصدار عدد من القرارات الناظمة لملفات القبول الجامعي والدراسات العليا، والتحضير المبكر لمفاضلات القبول للعام الدراسي 2026-2027، وتطوير برامج الدكتوراه والماجستير، واستحداث اختصاصات جديدة في الجامعات السورية، بما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية.



وعلى صعيد دعم الطلبة، أشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات، بهدف صون حقوقهم وتيسير مسيرتهم التعليمية، شملت تمديد فترات التسجيل في مفاضلات الدراسات العليا، واعتماد إجراءات أكثر مرونة في معادلة الشهادات، والإعفاء من بعض الشروط التي فرضتها الظروف الاستثنائية خلال السنوات الماضية.

اهتمام خاص بالتعليم الطبي

وبيّن الوزير الحلبي أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً للتعليم الطبي، عبر تطوير برامج الدراسات العليا والإقامة الطبية، من خلال إطلاق مفاضلات ملء الشواغر، وتنظيم استبانة تغيير الاختصاص بالتنسيق مع وزارة الصحة، والعمل على تطوير آليات القبول مستقبلاً استناداً إلى بيانات دقيقة واحتياجات فعلية، إلى جانب توحيد الحقوق المالية للأطباء المقبولين ضمن مختلف أنظمة القبول، بما يعزز استقرارهم الأكاديمي والمهني.



ولفت الوزير الحلبي إلى أن المرحلة الماضية شهدت توسعاً في البنية الأكاديمية للجامعات، عبر إحداث كليات واختصاصات جديدة، وتعزيز استقلالية الجامعات، وتطوير المدن الجامعية، وتحديث الأنظمة الإدارية، بما يمنح مؤسسات التعليم العالي مرونة أكبر في إدارة شؤونها، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للطلبة.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة دعمت في مجال البحث العلمي، استحداث برامج أكاديمية متقدمة، وإطلاق مجلات علمية محكمة، وتوسيع التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الإقليمية والدولية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات علمية وطبية متخصصة، بما يسهم في تطوير البحث العلمي، ونقل الخبرات، وتعزيز حضور الجامعات السورية في المحافل الأكاديمية.



وعلى مستوى القطاع الصحي التعليمي، لفت الوزير الحلبي إلى أن الوزارة واصلت تطوير المشافي التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات زراعة نقي العظام والخلايا الجذعية، والعمل على إعادة هيكلة التعليم الصحي، وتوحيد مرجعيته الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم والتدريب والخدمات الصحية.

تعاون دولي

وبين الحلبي أن الوزارة كثفت جهودها في تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العلمية داخل سوريا وخارجها، وبحثت سبل دعم الطلبة السوريين، وتطوير التعليم الشرعي، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات السورية في الخارج، بما يرسخ مكانة التعليم العالي السوري ويعزز انفتاحه على التجارب الدولية.



وأكد الوزير الحلبي أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من خطة إصلاحية شاملة، تقوم على تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وتحديث البنية الأكاديمية والإدارية، وترسيخ مبادئ العدالة والكفاءة والشفافية، بما يحقق بيئة جامعية أكثر تطوراً، ويرتقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في بناء الإنسان، ودعم مسيرة التنمية في سوريا الجديدة.



وعقد مجلس التعليم العالي جلسته الدورية، في الـ 14 من حزيران الفائت، وناقش نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.