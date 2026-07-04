وزير التعليم العالي: الزيادة النوعية تشمل المتعاقدين المفصولين بسبب الثورة

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الزيادة النوعية تشمل المتعاقدين الذين أُعيدوا إلى عملهم بعد أن فُصلوا بسبب الثورة السورية مشدداً على أن هذا الملف كان محل اهتمام ومتابعة منذ المراحل الأولى لإعداد التعليمات التنفيذية للزيادة.
وأوضح الوزير الحلبي في تدوينة عبر منصة (إكس) اليوم السبت، أن الزيادة النوعية ستشمل هذه الفئة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين، وتقديراً لما قدموه من عطاء، وضمن رؤيتها الهادفة إلى إنصاف مختلف الكوادر التابعة لها.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جداً، ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة، وآليات التطبيق، والتفاصيل التنفيذية اللازمة، بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين.
ودعا الوزير الحلبي جميع العاملين في الوزارة، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن كل ما يتعلق بحقوق العاملين يحظى بمتابعة مباشرة، وأن الوزارة ماضية في استكمال جميع الإجراءات التي تكفل تطبيق الزيادة بعدالة وشفافية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويقدر جهود كوادرها في مختلف المؤسسات التابعة لها.
وكان الوزير الحلبي أكد أمس الجمعة، أن التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية، ستتضمن الآليات الناظمة للأعباء الامتحانية، والتعليم المفتوح، والعمل الإضافي داخل الملاك وخارجه، إضافة إلى تعويضات المناطق النائية وشبه النائية، وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بطبيعة العمل، بما يكفل وضوح الحقوق، وتوحيد آليات التطبيق في جميع مؤسسات التعليم العالي.
وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20 بالمئة للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية، وذلك إضافة للزيادة التي أقرها المرسوم /67/ لعام 2026 وقدرها 50 بالمئة.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب، وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.