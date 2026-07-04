وزير التعليم العالي: الزيادة النوعية تشمل المتعاقدين المفصولين بسبب الثورة

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الزيادة النوعية تشمل ‏المتعاقدين الذين أُعيدوا إلى عملهم بعد أن فُصلوا بسبب الثورة السورية مشدداً على أن هذا ‏الملف كان محل اهتمام ومتابعة منذ المراحل الأولى لإعداد التعليمات التنفيذية للزيادة.

وأوضح الوزير الحلبي في تدوينة عبر منصة (إكس) اليوم السبت، أن الزيادة النوعية ‏ستشمل هذه الفئة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين، ‏وتقديراً لما قدموه من عطاء، وضمن رؤيتها الهادفة إلى إنصاف مختلف الكوادر التابعة ‏لها.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جداً، ‏ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة، وآليات التطبيق، والتفاصيل التنفيذية ‏اللازمة، بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين.

ودعا الوزير الحلبي جميع العاملين في الوزارة، إلى استقاء المعلومات من مصادرها ‏الرسمية، مؤكداً أن كل ما يتعلق بحقوق العاملين يحظى بمتابعة مباشرة، وأن الوزارة ‏ماضية في استكمال جميع الإجراءات التي تكفل تطبيق الزيادة بعدالة وشفافية، بما يعزز ‏الاستقرار الوظيفي، ويقدر جهود كوادرها في مختلف المؤسسات التابعة لها.

وكان الوزير الحلبي أكد أمس الجمعة، أن التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية، ستتضمن ‏الآليات الناظمة للأعباء الامتحانية، والتعليم المفتوح، والعمل الإضافي داخل الملاك ‏وخارجه، إضافة إلى تعويضات المناطق النائية وشبه النائية، وغيرها من الاستحقاقات ‏المرتبطة بطبيعة العمل، بما يكفل وضوح الحقوق، وتوحيد آليات التطبيق في جميع ‏مؤسسات التعليم العالي.

وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أقرت زيادة إضافية ‏بنسبة 20 بالمئة للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، تقديراً ‏لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية، وذلك إضافة للزيادة التي أقرها المرسوم /67/ ‏لعام 2026 وقدرها 50 بالمئة.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 ‏القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب، وأجور العاملين في عدد من الجهات ‏العامة، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.‏