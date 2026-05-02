تنظيم مهرجان “الإرادة الخاصة لذوي الهمم” في اللاذقية لتعزيز اندماجهم

اللاذقية-سانا

نظّمت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية، بالتعاون مع مبادرة “كوتش انتصار”، اليوم السبت في الصالة الرياضية على الكورنيش الجنوبي، فعالية مميزة بعنوان “مهرجان الإرادة الخاصة لذوي الهمم”، بهدف تسليط الضوء على قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع تحت شعار “لنمضِ معاً”.

وتضمّن المهرجان مجموعة من العروض الرياضية المتخصصة، والمسابقات المهارية، إلى جانب مشاركات تعليمية عكست طاقات المشاركين وإبداعاتهم، بمشاركة عدد من الجمعيات والمبادرات المجتمعية الداعمة لهذه الفئة.

وأوضح مدير التربية في اللاذقية، وليد كبولة لمراسل سانا، أن المشاركة في هذا المهرجان هدفها “إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال من ذوي الهمم وتعزيز حضورهم المجتمعي”، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لإسعادهم ودعمهم، وموجهاً الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح الفعالية.

بدوره، أوضح مدير الأنشطة والحماية في وزارة التربية، حسن حسن، أن دعم الأطفال من ذوي الهمم يشكل أولوية لدى الوزارة، لافتاً إلى العمل على تطوير برامج رياضية وتعليمية متخصصة، بدءاً من إعداد قواعد بيانات دقيقة، وصولاً إلى رعاية المواهب وإشراكهم في الأنشطة والبطولات بالتعاون مع الجهات المعنية.

رئيسة جمعية “بشائر النور”، وديعة قعقاع، بينت “أهمية الرياضة في تنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم”، مؤكدة أن هذه الفعاليات تسهم في إبراز قدراتهم وتمكينهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.

وعبرت إحدى المشاركات، نور مسبقوني، عن طموحها في الاستمرار بالرياضة وتمثيل بلادها في المحافل الدولية، مشيرةً إلى أن هذه الفعاليات تمنحها الدافع لتحقيق أحلامها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير بيئة داعمة تسهم في تطوير قدراتهم التعليمية والرياضية، بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة التي تركز على العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال.