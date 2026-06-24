وزيرا التربية والأوقاف يتفقدان سير امتحانات الإعدادية الشرعية في دمشق وريفها ‏

دمشق-ريف دمشق-سانا‏

تفقد وزيرا التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والأوقاف محمد أبو الخير شكري اليوم ‏الأربعاء، عدداً من المراكز الامتحانية في دمشق وريفها، للاطلاع على سير امتحان مادة ‏اللغة العربية للشهادة الإعدادية الشرعية، والإجراءات التنظيمية المتخذة داخل المراكز، ‏وآلية متابعة العملية الامتحانية.‏

وأكد الوزيران خلال الجولة التي شارك فيها معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية ‏أحمد الحسن، أهمية توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلاب داخل المراكز الامتحانية، بما ‏يضمن أداء امتحاناتهم بهدوء وطمأنينة، ويسهم في حسن سير العملية الامتحانية وفق ‏التعليمات والضوابط المعتمدة.‏

وثمّن الوزيران جهود الكوادر التربوية والإدارية والمراقبين والقائمين على الامتحانات، ‏مشيدين بدورهم في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني، وحرصهم على تأمين أفضل ‏الظروف للطلاب خلال فترة الامتحانات.‏

وقال الوزير تركو في تصريح لـ سانا: “انطباعات الطلاب حول الامتحانات اليوم كانت ‏إيجابية، حيث أكدوا سهولة الأسئلة ووضوحها”، مبيناً أن عدد طلاب الإعدادية الشرعية ‏يبلغ نحو 13 ألف طالب وطالبة، موزعين على 93 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.‏

وأضاف: “الأجواء الامتحانية التي شاهدناها في ريف دمشق، ومنها الامتحانات في ‏مدينة دوما، كانت جيدة ومنظمة، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب”.‏

من جهته، أوضح الوزير شكري أن الجولة تهدف للاطلاع على واقع الامتحانات، ‏والاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات حول مستوى الأسئلة، مشيراً إلى أنها أظهرت ‏ارتياحاً عاماً لدى الطلاب.‏

وقال شكري: “الانطباعات العامة كانت إيجابية، والأسئلة سهلة ومناسبة، وتضمنت ‏خيارات متعددة تتيح للطلاب المفاضلة بين الأسئلة”، مؤكداً أن الامتحان راعى المستويات ‏المختلفة للطلاب.‏

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لامتحانات الشهادات العامة، ‏والوقوف على واقع العملية الامتحانية في مختلف المراكز، بما يضمن سيرها بالشكل ‏الأمثل.‏

وبدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من حزيران الجاري، ‏واختتمت اليوم للتعليم الأساسي، فيما تستمر للإعدادية الشرعية حتى الـ 2 من تموز المقبل، ‏وسط إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى تأمين الأجواء الملائمة للطلاب في مختلف ‏المراكز الامتحانية.‏