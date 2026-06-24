وزيرا التربية والأوقاف يتفقدان سير امتحانات الإعدادية الشرعية في دمشق وريفها ‏

دمشق-ريف دمشق-سانا
تفقد وزيرا التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والأوقاف محمد أبو الخير شكري اليوم الأربعاء، عدداً من المراكز الامتحانية في دمشق وريفها، للاطلاع على سير امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الشرعية، والإجراءات التنظيمية المتخذة داخل المراكز، وآلية متابعة العملية الامتحانية.
وأكد الوزيران خلال الجولة التي شارك فيها معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية أحمد الحسن، أهمية توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلاب داخل المراكز الامتحانية، بما يضمن أداء امتحاناتهم بهدوء وطمأنينة، ويسهم في حسن سير العملية الامتحانية وفق التعليمات والضوابط المعتمدة.
وثمّن الوزيران جهود الكوادر التربوية والإدارية والمراقبين والقائمين على الامتحانات، مشيدين بدورهم في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني، وحرصهم على تأمين أفضل الظروف للطلاب خلال فترة الامتحانات.
وقال الوزير تركو في تصريح لـ سانا: “انطباعات الطلاب حول الامتحانات اليوم كانت إيجابية، حيث أكدوا سهولة الأسئلة ووضوحها”، مبيناً أن عدد طلاب الإعدادية الشرعية يبلغ نحو 13 ألف طالب وطالبة، موزعين على 93 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.
وأضاف: “الأجواء الامتحانية التي شاهدناها في ريف دمشق، ومنها الامتحانات في مدينة دوما، كانت جيدة ومنظمة، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب”.
من جهته، أوضح الوزير شكري أن الجولة تهدف للاطلاع على واقع الامتحانات، والاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات حول مستوى الأسئلة، مشيراً إلى أنها أظهرت ارتياحاً عاماً لدى الطلاب.
وقال شكري: “الانطباعات العامة كانت إيجابية، والأسئلة سهلة ومناسبة، وتضمنت خيارات متعددة تتيح للطلاب المفاضلة بين الأسئلة”، مؤكداً أن الامتحان راعى المستويات المختلفة للطلاب.
وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لامتحانات الشهادات العامة، والوقوف على واقع العملية الامتحانية في مختلف المراكز، بما يضمن سيرها بالشكل الأمثل.
وبدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من حزيران الجاري، واختتمت اليوم للتعليم الأساسي، فيما تستمر للإعدادية الشرعية حتى الـ 2 من تموز المقبل، وسط إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى تأمين الأجواء الملائمة للطلاب في مختلف المراكز الامتحانية.