الحلبي : إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب فرصة لتعزيز ‏الشراكات العلمية دولياً

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن إعلان الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب إخطار الكونغرس قراره إلغاء تصنيف سوريا كدولة ‏راعية للإرهاب، يمثل مرحلة مهمة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة، ‏وتفتح آفاقاً جديدة أمام سوريا للانفتاح والتعاون وتعزيز حضورها في ‏المجتمع الدولي.‏

ولفت الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس، ‏إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ينظر إلى هذه المرحلة باعتبارها ‏فرصة لتعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية مع المؤسسات الدولية، وفتح ‏آفاق جديدة أمام الجامعات والمراكز البحثية السورية للمساهمة في مسيرة ‏النهوض والبناء.‏

وقال الوزير الحلبي : “إن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تحمل ‏الكثير من الفرص، وعلينا جميعاً العمل لتحويلها إلى إنجازات حقيقية تعزز ‏التنمية، وتدعم بناء مؤسسات قوية، وتعيد لسوريا مكانتها ودورها الطبيعي ‏في مختلف المجالات”.‏

‏وكان الرئيس أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة، وتلقى منه رسالة قال ‏فيها: “اليوم، أبلغتُ الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‏للإرهاب، ووفقاً للقانون، سيجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً ‏لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً”.‏