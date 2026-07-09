الحلبي : إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب فرصة لتعزيز ‏الشراكات العلمية دولياً

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخطار الكونغرس قراره إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، يمثل مرحلة مهمة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام سوريا للانفتاح والتعاون وتعزيز حضورها في المجتمع الدولي.
ولفت الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس، إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ينظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لتعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية مع المؤسسات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الجامعات والمراكز البحثية السورية للمساهمة في مسيرة النهوض والبناء.
وقال الوزير الحلبي : “إن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تحمل الكثير من الفرص، وعلينا جميعاً العمل لتحويلها إلى إنجازات حقيقية تعزز التنمية، وتدعم بناء مؤسسات قوية، وتعيد لسوريا مكانتها ودورها الطبيعي في مختلف المجالات”.
وكان الرئيس أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة، وتلقى منه رسالة قال فيها: “اليوم، أبلغتُ الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ووفقاً للقانون، سيجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً”.