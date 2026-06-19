وزير التربية: ماضون بخطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية‏ وتوحيد المنظومة التعليمية

دمشق-سانا

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية، ضمن إطار المنهاج الوطني السوري الموحد، وفي سياق الجهود الوطنية الرامية إلى توحيد المنظومة التعليمية وتعزيز استقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات السورية.

وفي تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، حول إجراءات الدمج التربوي في المحافظات الشرقية، أوضح تركو أنه تم خلال الفترة الماضية دمج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية، ممن كانوا يعملون سابقاً ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوحيد المرجعية التربوية على مستوى البلاد.

وأشار وزير التربية إلى أنه جرى افتتاح 2350 مدرسة حتى الآن، تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتباراً من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، واصفاً هذه الخطوة بأنها محطة مهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودة التعليم واستقراره.

ولفت تركو إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم /1617/ تاريخ 17 حزيران 2026، الذي أجاز للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج “الإدارة الذاتية” سابقاً التقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المناهج التي درسوا بموجبها، وذلك خلال العام الدراسي الحالي والعام الدراسي القادم فقط.

وأكد تركو أن القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية الحقوق المكتسبة للطلبة وصون مراكزهم القانونية والتعليمية، وضمان انتقال تربوي سلس وعادل، بعيداً عن أي آثار سلبية قد تنجم عن تغيير المناهج خلال المراحل الدراسية.

خطة تدريجية للدمج التربوي

وبين وزير التربية أن الوزارة باشرت في الوقت ذاته تطبيق المنهاج الحكومي السوري الموحد في الصفوف الانتقالية، ضمن خطة تدريجية ومدروسة تهدف إلى تحقيق الانسجام الكامل بين مختلف المراحل الدراسية وضمان استقرار العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة أصدرت كذلك التعليمات والضوابط اللازمة لاعتماد الشهادات الممنوحة سابقاً من “الإدارة الذاتية”، وفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة، بما يحفظ حقوق حاملي هذه الشهادات ويضمن اندماجهم الكامل ضمن النظام التعليمي الوطني.

وشدد تركو على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مشروع وطني متكامل يهدف إلى توحيد المسار التعليمي السوري وتعزيز الانتماء الوطني، مؤكداً أن التعليم سيبقى أحد أهم الجسور التي توحد أبناء الوطن وتسهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم الجمعة، قراراً يقضي بالسماح للطلاب الذين تابعوا دراستهم سابقاً وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027 فقط، وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة التي تحددها الوزارة.