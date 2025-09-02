وزارة السياحة تكرّم أوائل التعليم الفندقي على مستوى سوريا

دمشق-سانا

كرّمت وزارة السياحة اليوم الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية المهنية الفندقية على مستوى سوريا، وذلك خلال حفل أقيم في فندق “سيفن غيتس” (الشيراتون سابقاً) بدمشق.

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لمراسلة سانا، أن التكريم يأتي في إطار دعم الوزارة للمتفوقين وتشجيعهم على الاستمرار في مسارهم التعليمي المهني، مشيراً إلى أهمية إبراز المشاريع الطلابية والعمل على رعايتها وإطلاقها مستقبلاً لتكون جزءاً من إعادة النهوض بالقطاع السياحي ووضع سوريا على خارطة السياحة العالمية من جديد.

فرص تعليمية ومهنية أمام الخريجين

وأوضح الصالحاني أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد وتأهيل الكوادر الشابة للعمل في المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات بما يضمن دخولهم سوق العمل السياحي المحلي.

من جهتها، أشارت هيام العجاوي مديرة الشؤون التعليمية في الوزارة إلى أن عدد الطلاب المكرّمين بلغ 28 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، من اختصاصي المطبخ والمطعم، مؤكدةً أن التكريم حافز للاستمرار بالجانب العملي مستقبلاً أو لمتابعة دراستهم الأكاديمية، حيث يمكن للطلاب الأوائل التسجيل في كليات السياحة في دمشق وحمص وطرطوس.

وبينت العجاوي أن الناجحين بشهادة الثانوية السياحية يمكنهم التسجيل بالمعاهد التقانية المنتشرة في تسع محافظات.

شهادات من المتفوقين: التنظيم سر النجاح

وثمن عدد من الطلاب المكرّمين التكريم مؤكدين انه يسهم في تشجيعهم على المزيد من التميز العلمي والعملي، حيث أشار كل من إلياس موسى من طرطوس وماسة القاري من ريف دمشق اللذين حققا المركز الأول على مستوى سوريا إلى أن التفوق خطوة أولى للمتابعة نحو نجاحات أخرى.

بينما لفتت شهد محمد من دمشق وزكريا المحمد إلى أن المتابعة وتنظيم الوقت أساس للتفوق إلى جانب طموح كبير في النجاح بسوق العمل أيضاً.

يُذكر أن وزارة السياحة أعلنت في الـ 14 من آب الماضي نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية لعام 2025 لاختصاصي المطبخ والمطعم، حيث بلغ عدد الناجحين 541 طالباً، بنسبة نجاح وصلت إلى 93ر74 بالمئة.